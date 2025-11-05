Nord Clan запустил решение для маркировки «Честный знак» на производстве

Nord Clan запустил решение для маркировки «Честный знак» на производстве. Платформа включает машинное зрение и автоматическую отбраковку кодов, реализовывает процесс маркировки по ключевым этапам — от получения кодов до ввода продукции в оборот и работает в потоке производственной линии. Об этом CNews сообщили представители Nord Clan.

Платформа обеспечивает комплекс маркировки на производстве: заказ и печать кодов, проверку нанесения, автоматическую отбраковку невалидных кодов, агрегацию и передачу данных в государственную систему. Статус интегратора подтверждает соответствие требованиям оператора маркировки.

Ключевым технологическим элементом выступает система машинного зрения, которая распознает коды, контролирует качество нанесения и работает в производственном потоке. Возможность отбраковки продукции с невалидным кодом защищает производителя от риска возврата всей партии торговой сетью, что снижает потери и повышает устойчивость поставок.

Инновационность решения заключается в сочетании облачной архитектуры, машинного зрения и автоматической отбраковки. Облачная модель даёт централизованное управление маркировкой, оборудованием и вводом кодов в оборот, что повышает масштабируемость и снижает долю ручных операций. Платформа встроена в производственные линии и поддерживает бесшовную работу с конвейерным оборудованием.

Преимущества внедрения включают автоматизацию печати, нанесения и контроля кодов, повышение точности маркировки, ускорение выпуска продукции и снижение рисков ошибок. Высокая скорость обработки и проверок сокращает узкие места на линии и снижает вероятность отказов приемки продукции.

Цели Nord Clan по развитию решения на 2025–2026 гг.: масштабирование на 10 производственных площадок в России к концу 2026 г.; развитие интеграций и унифицированных интерфейсов подключения; расширение функциональности платформы; адаптация под новые товарные группы по мере расширения перечня маркировки.

Генеральный директор Nord Clan Илья Каштанкин отмечает: «Запуск решения и получение статуса интегратора системы “Честный знак” отражают стратегическое развитие компании в сфере промышленной автоматизации. Участие в экосистеме “Честного знака” означает включенность в формирование единой системы учёта товаров в стране. Для нас это вклад в масштабный цифровой проект, где ИT-технологии усиливают прозрачность экономики и обеспечивают защиту прав потребителей».

Система «Честный знак» регулирует обращение продукции на российском рынке и обеспечивает контроль подлинности и прослеживаемости товаров. Рост числа категорий под маркировкой усиливает спрос на промышленные решения и повышение эффективности производственных процессов.