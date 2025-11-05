CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Работающие на удаленке и гибриде лояльнее своему работодателю

Исследуя готовность сотрудников рекомендовать работодателя своим друзьям и знакомым, сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что гибкий формат работы является значимым фактором для управления лояльностью персонала. В опросе приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Средний балл готовности рекомендовать свою компанию составил 3,28 по 5-балльной шкале. Большая доля респондентов (27%) выбрали нейтральную оценку «3», в то время как 25% готовы активно рекомендовать работодателя, а 16% — абсолютно нелояльны.

Средний балл у мужчин (3,2) оказался ниже, чем у женщин (3,38). Россиянки значительно чаще выбирали высшую оценку (30% против 21% у мужчин).

Готовность рекомендовать компанию выше у работников до 35 лет (3,32) и 35—45 лет (3,33), тогда у опрошенных старше 45 лет средняя оценка немного ниже (3,26). Молодежь до 35 лет чаще ставила как высший балл (29%), так и «единицу» (18%).

Лояльность растет с увеличением уровня дохода: 3,17 балла среди зарабатывающих до 100 тыс. руб. в месяц и 3,24 среди тех, чей доход выше.

Гибкие форматы работы — удаленка и гибридный график — значительно повышают лояльность сотрудников и их готовность рекомендовать своего работодателя. Это наглядно демонстрирует высокий средний балл (3,61 и 3,66 соответственно против 3,15 среди работающих на территории компании) и максимальное число готовых однозначно рекомендовать компанию (32 и 39% против 22%).

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 390

Время проведения: 21—30 октября 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

