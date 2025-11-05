CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Сетевая Академия Ланит» и «Катюша» объявили о стратегическом партнерстве

«Сетевая Академия Ланит» и российский производитель принтеров, многофункциональных устройств и программного обеспечения «Катюша» объявили о старте совместной образовательной подготовки. Это сотрудничество позволит дополнить уже существующие форматы учебной подготовки компании «Катюша»: онлайн-занятия и очные тренинги, которые проходят в трех аккредитованных учебных центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

На сайте учебного центра представлено 8 курсов, в дальнейшем их количество будет увеличиваться. Уже доступны программы для линеек оборудования форматов А4 и А3, а также для администрирования систем печати на различных ОС: они посвящены настройке вариантов печати и сканирования на оборудовании «Катюша» в различных операционных средах. Каждый из курсов доступен в двух форматах – очный технический тренинг и дистанционное самостоятельное обучение. Это дает специалистам возможность выбрать наиболее удобный формат повышения квалификации.

Максим Виноградов, генеральный директор компании «Катюша», сказал: «Сотрудничество с „Сетевой Академией Ланит“ стало логическим продолжением стратегии, которая направлена на обеспечение наших заказчиков высоким уровнем сервиса. Особенно остро этот вопрос стоит для режимных предприятий, которым необходимо проводить обучение на собственной площадке – и теперь у их инженерных служб будет возможность самостоятельно обслуживать технику „Катюша“. При этом по итогам обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации, что позволяет обслуживать технику „Катюша“ без потери гарантии».

