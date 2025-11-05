«Турбо Облако» выступит на CNews Forum 2025 с докладом о демократизации ИИ

Компания «Турбо Облако» примет участие в 18-м ежегодном CNews Forum 2025 — одной из ключевых отраслевых площадок, определяющих векторы развития информационных технологий в России. Мероприятие соберет представителей бизнеса, государственного сектора и технологических компаний для обсуждения будущего цифровой трансформации экономики.

Директор по стратегии и технологиям компании «Турбо Облако» Михаил Соколов выступит в стратегической секции «ИИ и большие данные» с докладом «Сложность vs Доступность: как облако демократизирует искусственный интеллект». Его выступление будет содержать комплексный анализ рынка искусственного интеллекта, включая актуальные тренды и основные барьеры, с которыми сталкиваются компании при внедрении ИИ-решений.

В рамках доклада будут подробно рассмотрены практические аспекты использования AIaaS (Artificial Intelligence as a Service), включая конкретные сценарии применения облачных ИИ-сервисов в различных отраслях. Особое внимание будет уделено вызовам географической распределенности инфраструктуры и способам их преодоления.

Михаил Соколов представит систематизированный обзор вариативности облачных сервисов для бизнеса, помогающий компаниям ориентироваться в выборе оптимальных решений. Завершится выступление прогнозом перспективных ИИ-сервисов, которые будут востребованы рынком в 2026 году.

Участие «Турбо Облако» в форуме подчеркивает роль компании как стратегического партнера для бизнеса в области внедрения передовых облачных и ИИ-технологий. Выступление эксперта компании предложит участникам рынка практические ориентиры для построения эффективной ИИ-стратегии на ближайшие годы.