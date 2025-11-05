«Яндекс Маркет» запускает консалтинг для продавцов: от старта и продвижения бренда до внедрения ИИ

«Яндекс Маркет» объявил о старте бесплатной программы «Наставники Яндекс Маркета». Ведущие эксперты рынка проконсультируют партнеров и помогут найти решение проблем, с которым они столкнулись в бизнесе. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Проект рассчитан как на тех, кто уже развивает магазины на маркетплейсах, так и на тех, кто только планирует.

В рамках инициативы пройдут открытые трансляции по темам: старт – объяснят, как выйти на новую площадку продаж или выбрать дополнительную категорию; бренд – поделятся, почему узнаваемость важна и как ее растить; продвижение – дадут прикладные советы о том, как громко рассказывать о бизнесе; лидерство – участники узнают, как мотивировать себя и команду; ИИ в бизнес – расскажут, как интегрировать искусственный интеллект в развитие магазина.

Эксперты разберут вопросы партнеров и поделятся практическими советами для роста бизнеса. Кроме того, шесть авторов самых интересных кейсов получат индивидуальные консультации от признанных лидеров в разных отраслях.

По данным исследований, только 10% предпринимателей на маркетплейсах достигают ежемесячного дохода свыше 1 млн спустя год работы. Чтобы увеличить это число, площадки делятся опытом с теми, кто только приходит в онлайн-торговлю.

Среди наставников проекта: директор по развитию технологий ИИ «Яндекса» Александр Крайнов, предприниматель, инвестор и основатель «Нетология-групп» Максим Спиридонов, маркетер, автор бестселлеров и бизнес-консультант Игорь Манн, директор по развитию re-feel Игорь Минкевич, владелец Viva La Vika и CHOUX Вика Молдавская, основатель бренда велосипедов Shulz Александр Иванов.

Поучаствовать в проекте могут предприниматели, которые продают на «Яндекс Маркете». Чтобы зарегистрироваться, нужно оставить заявку на сайте проекта и заполнить форму с 5 ноября по 5 декабря 2025 г. Самые актуальные и полезные вопросы попадут в программу эфиров.