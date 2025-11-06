CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

В «Атомдата-Центре» назначен новый генеральный директор

На пост генерального директора «Атомдата-Центр» назначен Олег Максименков. Об этом CNews сообщил представитель компании. Ранее Максименков занимал должность заместителя генерального директора компании – оператора инфраструктуры центров обработки данных «Росатома».

Олег Максименков с 2012 по 2019 гг. занимал руководящие должности в федеральных органах власти, отвечая в том числе за развитие и сопровождение крупных ИТ-проектов и имущественных комплексов.

С 2020 г. его карьера была связана с отраслью центров обработки данных. Он работал в компаниях Dataline и «РТК-ЦОД», где отвечал за имущественно-правовые вопросы и сопровождение проектов в сегменте B2B.

В 2023 г. Олег Максименков присоединился к команде «Росатома», а затем возглавил одно из ключевых направлений в «Атомдата-Центре» в должности заместителя генерального директора.

Олег Максименков хорошо известен в отрасли промышленного майнинга цифровых валют как прогрессивный и эффективный управленец.

Группа компаний «Атомдата» является центром компетенций госкорпорации «Росатом» по развитию сети геораспределенных и катастрофоустойчивых центров обработки данных, предоставлению инфраструктурных и облачных сервисов, цифровых продуктов и системной интеграции.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

После Jira и Trello: Какое ПО для управления командами выбрать?

Как оценить экономическую эффективность RPA

5 мифов о нагрузочном тестировании, которые стоят компаниям миллионов

Экс-полковник Минобороны получил 10 лет за взятки при госзакупке кабелей

ИИ не взлетит без команды: кого не хватает финансовым организациям

В YouTube появился автоматический голосовой дубляж иностранных роликов на русский язык

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/