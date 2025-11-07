Аналитика МТС: интерес к проводным наушникам растет среди россиян до 30 лет

МТС проанализировала продажи проводных наушников в своей розничной сети. По итогам III квартала этого года аналитики МТС зафиксировали рекордный спрос на проводные наушники: по сравнению с предыдущим кварталом их продажи увеличились на 65%, а по сравнению с I кварталом продажи выросли на треть. Основным драйвером роста продаж этой категории товаров стала молодёжная аудитория – на покупателей в возрасте 18-24 лет пришлось 38% продаж, а на возрастную группу 25-30 лет – 24%.

По данным экспертов МТС, молодое поколение выбирает проводные наушники не только за надежность и простоту использования, но и как стильный аксессуар, отсылающий к эстетике нулевых. Такие устройства не требуют зарядки, совместимы с разными устройствами и обеспечивают стабильное подключение без задержек. Проводные наушники часто берут как вторую пару для офиса, поездок или игр, а обновленный ассортимент делает их еще более привлекательными, так как даже недорогие модели теперь оснащены усиленной шумоизоляцией, улучшенными микрофонами и прочными материалами.

По итогам III квартала на проводные наушники пришлось 17% от всех продаж наушников в розничной сети МТС. Средняя цена устройства составила 644 руб. Самыми популярными моделями стали JBL T110 (26%), TFN MC520 (24%), Apple EarPods с разъемом USB-C (14%), Apple EarPods с разъемом Lightning (9%) и Xiaomi Type-C Earphones (5%).

В топ-5 городов по продажам проводных наушников вошли Москва с долей 20%, Санкт-Петербург (10%), Краснодар (6%), Уфа (6%) и Екатеринбург (3%).