Ozon объявил о созыве внеочередного общего собрания акционеров

МКПАО «Озон» (Ozon) объявило о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 10 декабря 2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 17 ноября 2025 г.

Повестка дня включает следующие вопросы: о выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 г.; об утверждении устава Общества в новой редакции; об утверждении опционного пула, то есть максимального количества обыкновенных акций общества, которые могут быть выпущены обществом по решению совета директоров общества в целях реализации и поддержания программы мотивации, как этот термин определен в уставе общества; об исключении преимущественного права акционеров общества на приобретение размещаемых посредством подписки дополнительных акций общества, предусмотренного Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», при размещении дополнительных обыкновенных акций общества в целях реализации и поддержания программы мотивации; об уменьшении уставного капитала общества путем погашения акций, которые будут приобретены обществом в будущем; об утверждении положения об общем собрании акционеров общества; об утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров общества.