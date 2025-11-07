CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Страхи на работе — от увольнения до выгорания, но большинство не боится ничего

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил: большинство трудоустроенных россиян не испытывает страхов, связанных с работой. В открытом опросе приняли участие 1600 работающих представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

2 из 3 россиян заявили об отсутствии любых страхов, связанных с работой. Только 3 из 10 испытывают какие-либо опасения, наиболее распространенным из которых является риск увольнения или потери работы (8% опрошенных). За ним следует страх недооцененности и маленькой зарплаты (5%), а также закрытия или банкротства предприятия (3%). По 2% респондентов беспокоятся, что не справятся с обязанностями, опасаются невыплаты зарплаты, конфликтов с руководством или перспективы остаться на текущем месте работы надолго. Остальные страхи, включая нестабильность, проблемы в коллективе, выгорание и другие, набрали по 1% голосов или менее.

Мужчины чаще заявляют об отсутствии каких-либо фобий (68% против 62% среди женщин). Россиянок сильнее беспокоят недооцененность и маленькая зарплата (7% против 3% мужчин), вероятность не справиться с обязанностями (3% против 1% соответственно), а также перспектива остаться на своей работе надолго (4 и 1%). Мужчины же немного чаще упоминают риск невыплаты заработка (3% против 1% женщин) и увеличения нагрузки (2%, а среди россиянок менее 1%).

Доля тех, кто не испытывает страхов, за последние годы выросла: с 56% в 2022 г. до 66% в 2025 г., максимальное же число бесстрашных зафиксировано год назад (69%). Пик страха увольнения пришелся на 2022 г. (13%). Опасения невыплаты зарплаты были наиболее высоки в 2023 г. (5%). А вот беспокоиться о недооцененности и маленькой зарплате, напротив, стали немного чаще: 2% в 2023 г. и 5% сегодня.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 384

Время проведения: 28—31 октября 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов.

