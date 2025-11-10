Программное обеспечение АРМ «Орион Про» 2.0, работающее под управлением отечественных ОС серии Astra Linux 1.8, включено в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД» Минцифры и доступно для проектирования!

Программное обеспечение АРМ «Орион Про» 2.0, работающее под управлением отечественных ОС серии Astra Linux 1.8, включено в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД» Минцифры и доступно для проектирования. Об этом CNews сообщили представители Bolid.

АРМ «Орион Про» 2.0 – новое поколение отечественного ПО для систем диспетчеризации пожарной автоматики и управления охранно-тревожной сигнализацией, контролем доступа. Главным отличием АРМ «Орион Про» 2.0 стала поддержка отечественных ОС серии Astra Linux 1.8.

В III квартале 2025 г. завершен процесс его включения в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, что позволяет уже сейчас закладывать АРМ «Орион Про» 2.0 во все проекты систем безопасности.

Лицензии на АРМ «Орион Про» 2.0 не отличаются от лицензий АРМ «Орион Про». Все приобретаемые в настоящее время ключи защиты будут работать, как под ОС Windows, так и под ОС Astra Linux 1.8.

АРМ «Орион Про» 2.0 работает с СУБД PostgreSQL. Разработан функционал переноса баз данных из СУБД Microsoft SQL Server в СУБД PostgreSQL.