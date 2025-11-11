CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ADV: 28 лет на рынке и новый взгляд на цифровую разработку

Компания ADV обновила позиционирование и представила новый подход к цифровой разработке — фокус на продуктовой экспертизе, данных и ответственности за результат.

«Чтобы оставаться лидером, мало следовать трендам. Нужно самим их задавать», — отмечают в ADV. — «Мы проектируем архитектуры, создаём продукты и интегрируем процессы так, чтобы они работали завтра, а не только сегодня».

За 28 лет ADV превратилась из веб-студии в технологического партнёра полного цикла. Команда объединяет инженеров, аналитиков и дизайнеров, которые создают решения для бизнеса любого масштаба — от e-commerce до промышленности.

Среди ключевых направлений — веб- и мобильная разработка, внедрение искусственного интеллекта, ИТ-консалтинг, автоматизация, поддержка 24/7 и выделенные проектные команды.

Сегодня ADV обслуживает более 400 проектов, работает с 170 специалистами и обеспечивает 99,8% бесперебойной работы сервисов.

Компания регулярно занимает лидирующие позиции в рейтингах Рунета: №1 среди разработчиков порталов, интернет-магазинов и сервисов поддержки мобильных приложений.

ADV продолжает развивать отечественные технологии и заменять решения ушедших вендоров, сохраняя при этом качество и масштаб мирового уровня.

