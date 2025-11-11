CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Группа «Борлас» открыла практику цифровизации процессов капитального строительства

Группа «Борлас» (ГК Softline, объявила о создании новой технологической практики, специализирующейся на комплексной оптимизации процессов проектирования и сооружения (Engineering & Construction) капиталоемких объектов в энергетической, добывающей и машиностроительной отраслях.

Новое направление призвано ответить на ключевые вызовы, стоящие перед современными промышленными компаниями: повышение качества выполняемых проектов, сокращение сроков вывода активов на проектную мощность, повышение управляемости капитального строительства, импортозамещение инструментов проектирования и управления данными. Решения будут основаны на внедрении передовых подходов управления инженерными данными (СУИД) и автоматизации процессов проектирования.

Практику возглавит Евгений Федотов, эксперт с более чем двадцатилетним опытом реализации проектов по внедрению систем проектирования и управления информацией на разных этапах жизненного цикла промышленного актива на крупнейших предприятиях, в том числе в ведущей EPC-компании России.

В рамках направления группа «Борлас» будет сотрудничать с российскими вендорами, Bimeister FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline), группой компаний «СиСофт» и «Наносотф» для реализации проектов по внедрению решений на базе программных комплексов nanoCAD, Model Studio, CADLib, Bimeister (Flow, Data, Construct, Control и др.), являющихся оптимальными инструментами для управления инженерными данными и выстраивания сквозных процессов проектирования.

«В условиях импортозамещения и необходимости ускоренного развития промышленности ключевое значение приобретает автоматизация проектирования и строительства. Наша новая практика нацелена на то, чтобы предложить рынку не просто софт, а комплексную методологию для повышения отдачи от инвестиций в капитальное строительство», – отметил Александр Рыбаков, директор департамента производственного консалтинга группы «Борлас».

Подписаться на новости Короткая ссылка


