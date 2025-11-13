Более 90 студентов будут ежемесячно получать вознаграждение в рамках «Астра-стипендии»

«Группа Астра» завершила конкурсный отбор на программу «Астра-стипендия» 2025/26 учебного года. В результате 95 студентов из 37 организаций высшего и профессионального образования будут на протяжении полугода получать вознаграждение от вендора. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Астра-стипендия» призвана мотивировать студентов к работе над актуальными для компании проектами и исследованиями, поощрять их академические успехи и поддерживать в развитии современных ИТ-компетенций. До подачи заявок на участие в стипендиальной программе кандидаты должны успешно пройти сертификацию на знание ОС Astra Linux, после подачи заявки — онлайн-экзамен и интервью с экспертом. Но главное условие отбора — быть готовым выполнить проектную работу, предложенную «Группой Астра» (все стипендиальные проекты вендора имеют формат mvp и помогают ускорять R&D-процессы). Для проведения исследования кандидаты выбирали одну из 75 тем, включенных в программу 2025/26 уч. года. Многие темы были связаны с ИИ, например «Создание прототипа модуля безопасности Linux на базе ядерной виртуальной машины eBPF и фреймворка LSM», «Разработка модуля кросс-анализа и дедупликации срабатываний статистических анализаторов кода», «Создание сервиса непрерывной локализации с использованием машинного обучения для ОС Astra Linux», «Исследование методов повышения точности и снижения количества ложных срабатываний SCA- и SAST-инструментов» и т. д.

На статус стипендиата в этом учебном году претендовали 1 178 студентов, что в 2,3 раза больше, чем в предыдущий конкурсный отбор. Финалистами стали 405 кандидатов, лучшими из них — 12 студентов колледжей и 83 студента вузов из более 20 городов России. Все участники заключительного отборочного этапа успешно прошли обучение по отечественным программным продуктам и имеют сертификаты от «Группы Астра», официально подтверждающие их компетенции.

Наиболее талантливых студентов определил экспертный совет, в который входят директора структурных подразделений группы.

«На старте программы меня приятно удивило большое количество заявок на участие по моим проектам — десятки начинающих специалистов проявили желание показать себя в наших реальных задачах. Уровень подготовки кандидатов оказался разным, но отмечу, что почти все студенты стремились в своих презентациях ответить на вопрос не «как сделать?», а «зачем это делаем, какую ценность для бизнеса мы получим?». Многие из них учатся только на 1-2 курсе, но уже имеют практический опыт и нацелены создавать реально работающие продукты, — сказала Виктория Рощина, менеджер по продукту Asra Linux Desktop «Группы Астра». — Для нашей команды «Астра-стипендия» не столько образовательный проект, сколько возможность получить ценные кадры со свежим взглядом на задачи, и мы видим большой потенциал в том, чтобы совместно с ними драйвить и усиливать наши разработки. Я благодарю всех участников и жду начала нашей результативной деятельности с финалистами».

«Я был приятно удивлен активностью первокурсников: все они полны энтузиазма и нацелены на успешную работу. Особенно хочется отметить их серьезный подход к презентации проектов и детальное изучение вопросов в выбранной теме. Для меня и моей команды это возможность взглянуть под новым углом на проблемы, с которыми сталкиваемся на практике. А для студентов — отличный шанс проявить себя, набраться опыта, сориентироваться в профессии и вполне возможно оказаться в лучшей команде. Желаю всем участникам удачи и надеюсь на плодотворное сотрудничество», — сказал Даниил Шварев, начальник отдела статистического анализа «Группы Астра».

Стипендиаты в течение полугода будут работать над проектом по продуктовым решениям вендора и ежемесячно получать финансовое вознаграждение: для студентов бакалавриата, специалитета и колледжей оно составит 20 000 руб., для магистрантов и аспирантов —25 000 руб. При этом занятость в рамках проекта не должна будет превышать 6 часов в неделю, что поможет ребятам комфортно совмещать учебу с работой и личными делами. По итогам участия отличившимся стипендиатам «Группа Астра» предложит стажировку или трудоустройство.

«Я участвую в «Астра-стипендии» уже второй год и очень рада такому событию. Когда впервые услышала о программе, меня заинтересовало, что компания-лидер рынка инфраструктурного ПО предлагает будущим специалистам работу над реальным проектом и что она будет проводиться под чутким руководством уже состоявшихся профессионалов своего дела. Интерес оправдался, ведь участникам было предложено разработать настоящий продукт, необходимый рынку. Такой опыт помогает понять вектор своего карьерного движения, а советы экспертов очень ценны для профессионального развития», — сказала Мария Яковенко, участница четвертого и пятого сезонов «Астра-стипендии».