CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

IBS и IT Vectura предложат комплекс решений и услуг в сфере цифровизации логистики

ИТ-сервисная компания IBS и разработчик отечественных ИТ-решений для управления логистикой IT Vectura заключили соглашение о партнерстве.

Партнерство направлено на создание широких возможностей для цифровизации процессов логистики и управления бизнесом в сферах производства и дистрибуции, FMCG и DIY, офлайн- и онлайн-ритейла, фармацевтики, добывающих отраслей и экспедиторского бизнеса.

Результатом объединения усилий IBS и IT Vectura станет появление на рынке интегрированных отраслевых решений на базе платформы IT Vectura с ИИ-технологиями. С их помощью компании предложат автоматизацию логистических процессов для крупных дистрибьюторов, ритейла и производственных компаний, внедрение систем управления перевозками и складскими операциями с использованием технологий искусственного интеллекта, разработку кастомизированных модулей с учетом особенностей деятельности и уникальных бизнес-задач предприятий.

Елена Саяпина, управляющий партнер сегмента «Бизнес-консалтинг» IBS, сказала: «Исследования Аналитического центра IBS в сфере цифровизации транспортной логистики показывают существенный рост интереса бизнеса к решениям, созданным на базе технологий искусственного интеллекта и направленным на совершенствование всех аспектов логистического планирования, непосредственного перемещения грузов, управления трафиком и интралогистики. В сотрудничестве с IT Vectura мы рассчитываем ответить на запрос рынка, максимально популяризировать новейшие подходы к управлению цепочками поставок, в том числе с помощью перспективных ИИ-технологий, и дать предприятиям, заинтересованным в применении таких подходов на практике, доступ к передовым комплексным решениям».

«Наше партнерство открывает новые горизонты для цифровизации логистики в России и других странах СНГ. Интегрируя специализированные технологии платформы IT Vectura с экспертизой IBS, мы сможем предложить рынку решения, которые не просто цифровизируют логистические бизнес-процессы, а трансформируют подходы к управлению цепочками поставок», — отметил Михаил Игошин, генеральный директор IT Vectura.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему

Атакованный российский завод микроэлектроники вложил 8 миллиардов в расширение производства

Эдуард Долгалев, Selecty: Для средних игроков содержать собственную ИТ-команду станет экономически нецелесообразно

В Таиланде арестован россиянин. США подозревают его в хакерских атаках

Глава Минцифры на CNews FORUM объяснил, кому и как можно сдвигать сроки по импортозамещению на объектах КИИ

«Ростелеком» скупает по кусочкам разработчика знаменитого российского Linux

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/