IBS и IT Vectura предложат комплекс решений и услуг в сфере цифровизации логистики

ИТ-сервисная компания IBS и разработчик отечественных ИТ-решений для управления логистикой IT Vectura заключили соглашение о партнерстве.

Партнерство направлено на создание широких возможностей для цифровизации процессов логистики и управления бизнесом в сферах производства и дистрибуции, FMCG и DIY, офлайн- и онлайн-ритейла, фармацевтики, добывающих отраслей и экспедиторского бизнеса.

Результатом объединения усилий IBS и IT Vectura станет появление на рынке интегрированных отраслевых решений на базе платформы IT Vectura с ИИ-технологиями. С их помощью компании предложат автоматизацию логистических процессов для крупных дистрибьюторов, ритейла и производственных компаний, внедрение систем управления перевозками и складскими операциями с использованием технологий искусственного интеллекта, разработку кастомизированных модулей с учетом особенностей деятельности и уникальных бизнес-задач предприятий.

Елена Саяпина, управляющий партнер сегмента «Бизнес-консалтинг» IBS, сказала: «Исследования Аналитического центра IBS в сфере цифровизации транспортной логистики показывают существенный рост интереса бизнеса к решениям, созданным на базе технологий искусственного интеллекта и направленным на совершенствование всех аспектов логистического планирования, непосредственного перемещения грузов, управления трафиком и интралогистики. В сотрудничестве с IT Vectura мы рассчитываем ответить на запрос рынка, максимально популяризировать новейшие подходы к управлению цепочками поставок, в том числе с помощью перспективных ИИ-технологий, и дать предприятиям, заинтересованным в применении таких подходов на практике, доступ к передовым комплексным решениям».

«Наше партнерство открывает новые горизонты для цифровизации логистики в России и других странах СНГ. Интегрируя специализированные технологии платформы IT Vectura с экспертизой IBS, мы сможем предложить рынку решения, которые не просто цифровизируют логистические бизнес-процессы, а трансформируют подходы к управлению цепочками поставок», — отметил Михаил Игошин, генеральный директор IT Vectura.