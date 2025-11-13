Merlion и Cabeus подписали соглашение о дистрибуции

Российский VAD-дистрибьютор Merlion и участник рынка решений для структурированных кабельных систем (СКС) компания Cabeus подписали соглашение о сотрудничестве. Договор о дистрибуции распространяется на весь продуктовый ассортимент Cabeus.

Продукция Cabeus представляет собой медные кабели категорий 5e, 6, 6A, 7, 8 и оптические кабели для сетей любого масштаба, а также коммутационное оборудование — патч-панели, розетки, модули и разъемы для эффективного соединения. Кроме того, компания производит кроссы, пигтейлы и патч-корды для высокоскоростных магистралей, монтажные конструкции — телекоммуникационные шкафы и стойки.

«Партнерство производителя и дистрибьютора в сфере СКС — это совместное создание прочного фундамента для цифровизации организации. Мы ценим обширную технологическую экспертизу Cabeus и уверены в перспективах сотрудничества. Продукция Cabeus усилит наш портфель качественными и доступными решениями», — сказал Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком компании Merlion.

«Для Cabeus сотрудничество с Merlion — важный стратегический шаг, который значительно расширит географию распространения нашей продукции в регионах, благодаря широкой филиальной сети и высокому профессионализму команды дистрибьютора. Это партнерство укрепит наши позиции на рынке СКС и позволит предложить клиентам комплексные, качественные и соответствующие международным стандартам решения для самых сложных задач», — сказал директор по развитию компании Cabeus Владимир Марьков.

Производственные мощности Cabeus расположены по всему миру, включая Россию и Китай. В РФ компания наладила производство витой пары, а также оптических патч-кордов, монтажного оборудования и оптического кабеля. В этом направлении Cabeus сотрудничает с заводом «ДатаКабель». Каждое изделие проходит многоэтапный контроль, а использование качественного сырья позволяет вендору поддерживать высокие стандарты продукции и предоставлять заказчикам широкий выбор современных решений под сложные инфраструктурные проекты.

Вся продукция Cabeus соответствует международным стандартам. На сертифицированные объекты распространяется расширенная 25-летняя гарантия.