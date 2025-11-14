Свободных слов почти нет: 94% популярных существительных уже заняты в российских брендах

Российским предпринимателям все труднее придумывать новые и запоминающиеся названия для брендов. Большинство простых и понятных слов, которые легко ассоциируются с продуктом или услугой, уже заняты на рынке. Это показало исследование «Онлайн Патент» и «Рег.ру» о самых популярных словах русского языка в зарегистрированных товарных знаках. Об этом CNews сообщили представители «Рег.ру».

Аналитики подсчитали, что 94% самых употребительных (частотных) существительных русского языка уже зарегистрированы в качестве товарных знаков для каких-либо товаров или услуг. При этом 20% таких слов, например, запатентованы абсолютно для всех категорий товаров — от продуктов питания до стройматериалов и ИT-услуг. В ТОП-10 самых популярных существительных в российских товарных знаках вошли: центр, компания, дом, мир, завод, группа, русский, вкус, клуб, водка.

Если посмотреть, в каких сферах слова используются чаще всего, то лидируют товары для питания. В категории, которая включает кондитерские изделия, кофе и чай, наибольшей популярностью пользуются слова «вкус», «продукт» и «чай». На втором месте по количеству занятых слов находятся товары для дома и строительные материалы, где чаще всего встречаются «центр», «дом» и «мир». Третье место занимает категория мясных и других продуктов питания, в которой лидируют слова «вкус», «продукт» и «масло».

Среди прилагательных 74% частотных слов встречаются хотя бы в одном зарегистрированном товарном знаке, а 6% используются сразу для всех возможных категорий товаров. Самыми популярными являются слова «русский», «золотой», «торговый», «натуральный», «московский», «сибирский», «детский», «новый», «красный», «белый» и «черный».

Половина самых частотных наречий и слов категории состояния (таких как «нет», «можно», «жаль») русского языка встречаются хотя бы в одном зарегистрированном товарном знаке, однако лишь 3% используются для всех категорий товаров. Среди самых популярных из них в брендах лидируют слова «дома», «вкусно», «просто», «вместе», «нет», «легко», «рядом», «лучше», «добро» и «надо».

Что касается глаголов, 33% частотных слов входят хотя бы в один товарный знак, а лишь 1% – во все категории. Среди наиболее популярных глаголов в названиях брендов – «есть», «быть», «жить», «готовить», «расти», «любить», «знать», «делать», «пить» и «видеть».

Алина Акиншина, генеральный директор компании «Онлайн Патент», патентный поверенный России: «Современный рынок брендинга в России сталкивается с необычной ситуацией: большинство простых и легко запоминающихся слов уже зарегистрированы в качестве товарных знаков. Это создает дополнительные сложности для предпринимателей, которым приходится искать нестандартные и оригинальные подходы при выборе названия для своей продукции или компании. При этом важно не только проявлять креативность, но и учитывать правовые аспекты, чтобы выбранное название можно было надежно защитить. Современные аналитические инструменты помогают предпринимателям быстро оценивать доступность слов и фраз, создавая уникальные и легко узнаваемые бренды».

«Когда большинство простых и понятных слов уже занято, важно думать не только о юридической чистоте названия, но и о его маркетинговом потенциале. Выбранное имя становится фундаментом, который определит успех всего дальнейшего продвижения — особенно в цифровой среде, где без яркого присутствия невозможно добиться узнаваемости. Именно здесь на помощь приходят наши решения: мы помогаем бизнесу усиливать видимость в интернете, создавать больше точек контакта с аудиторией и побеждать в конкурентной борьбе за внимание», — сказал Владислав Иванов, евангелист «Рег.решений».