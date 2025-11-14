CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В портфель решений «К2Тех» включена ИИ-платформа Visiology Cortex для бизнес-аналитики

Компания «К2Тех» пополнила портфель решений агентской ИИ-системой Visiology Cortex в составе платформы Visiology, предназначенной для автоматизации работы с данными и поддержки принятия решений.

Функциональность решения уже реализована в двух ключевых модулях: Cortex: «Умный поиск» — модуль для бизнес-пользователей, обеспечивающий получение информации с использованием запросов на естественном языке. Система формирует ответы на основе сертифицированных отчетов и метрик, с учетом прав доступа пользователя, и предоставляет возможность проверки использованных данных; Cortex: DAX эксперт — модуль для BI-разработчиков и Self-Service-пользователей, интегрированный в интерфейс платформы. Он помогает создавать и проверять DAX-формулы, разбираться в существующих проектах и переносить расчёты из других BI-систем в DAX.

Ключевые эффекты от внедрения платформы включают снижение операционной нагрузки на BI-команды, расширение возможностей бизнес-пользователей по самостоятельной работе с данными и повышение скорости принятия управленческих решений.

Клиенты компании «К2Тех» получат доступ к готовой платформе, которая объединяет возможности ИИ для разных категорий пользователей — от бизнес-аналитиков до BI-разработчиков. Это позволяет создавать комплексные аналитические среды, снижая операционную нагрузку на ИТ-подразделения и расширяя возможности бизнес-пользователей по самостоятельной работе с данными.

На текущий момент Visiology Cortex доступна для развертывания в пределах защищенной инфраструктуры заказчика, что обеспечивает полное соответствие требованиям информационной безопасности. В планах развития продукта — возможность облачного развертывания.

«Интеграция Visiology Cortex в наш портфель решений позволяет удовлетворить растущий спрос на безопасные и доступные инструменты анализа данных на основе ИИ. Это дает клиентам возможность оперативно получать ответы на бизнес-вопросы без привлечения аналитиков, а их BI-командам — сконцентрироваться на решении стратегических задач», — отметил Дмитрий Красников, руководитель направления Big Data и BI «К2Тех».

«Партнерство с компанией «К2Тех», обладающей значительной экспертизой в области BI-внедрений, позволит заказчикам получить готовую интеллектуальную среду для работы с данными, обеспечивающую не только функциональность, но и безопасность информации», — сказал Иван Вахмянин, генеральный директор компании Visiology.

