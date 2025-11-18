CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Исследование Делобанка: QR-платежи стали популярнее традиционных способов оплаты для малого бизнеса

Делобанк изучил активность в оплатах предпринимателей по QR-коду СБП за 3 квартала 2025 г. Так, при общем росте сумма операций (+45% к данным 2024 г.), совершенных с помощью QR-кода СБП, средний чек одной операции снизился на 17% – с 1379 рублей до 1177 руб. Общее количество платежей за 3 квартала 2025 г. также выросло на 50,6%.

Данные, полученные в ходе исследования, показывают массовый переход малого и среднего бизнеса на современные безналичные расчеты. QR-код перестал быть инструментом для крупных покупок и перешел в категорию повседневных платежей. Как выяснилось в ходе исследования, предприниматели начали активно принимать платежи за типовые товары и услуги, экономя на комиссии и ускоряя обслуживание. На это указывает заметное снижение среднего чека на 17% — с 1379 до 1177 руб.

«Мы наблюдаем, как QR-платежи из технологической опции превращаются в стандарт для бизнеса, — сказал Максим Световцев, директор Делобанка. — Для предпринимателей, особенно в сфере МСП, это тройная выгода: серьезное снижение издержек за счет низкой комиссии, мгновенное зачисление денег и возможность не тратить время и деньги на обучение сотрудников благодаря простому интерфейсу. Снижение среднего чека — прямое доказательство, что QR-код прочно вошел в рутину ежедневных расчетов».

Динамика по кварталам и отраслям: пик активности по платежам предпринимателей пришелся на II квартал 2025 г., когда количество операций выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; наиболее значительный рост в 2025 г. продемонстрировали ИТ-компании — количество платежей в секторе увеличилось на 60%, а их сумма взлетела на 176%; розничная торговля (за исключением автотоваров) по-прежнему остается драйвером объема: +43% к количеству операций; наиболее активно технологией пользуются предприниматели из Москвы, Новосибирской и Свердловской областей.

Тренд, впервые зафиксированный аналитиками Делобанка после внедрения универсального QR-кода, только набирает силу: оплата по QR СБП для российского бизнеса уже стала популярнее многих традиционных способов.

