Приглашаем на сессию «VOC: применение современных платформ VM в процессах SOC» на SOC Forum 2025
19 ноября в рамках SOC Forum 2025 пройдет сессия «VOC: применение современных платформ VM в процессах SOC».
Традиционный SOC эволюционирует: вместо реакции на инциденты фокус смещается на проактивный поиск угроз и устранение уязвимостей ещё до срабатывания алертов. VOC (Vulnerability Operations Center) позволяет внедрить стратегический подход к управлению уязвимостями и конфигурациями платформ, основанный на точной модели активов и тесно связанный с задачами бизнеса и борьбой с теневым ИТ.
В сессии примут участие:
- Артём Грибков, директор Центра киберустойчивости, Angara Security,
- Дмитрий Кисельников, руководитель отдела информационной безопасности, MR Group,
- Роман Долгий, руководитель направления специальных сервисов Solar JSOC, ГК «Солар»,
- Давид Восканов, начальник отдела инструментального контроля, Ростелеком,
- Александр Падурин, руководитель группы пресейл-менеджеров, Security Vision,
- Данила Луцив, менеджер продукта Security Vision VM, Security Vision.
Они обсудят:
- как изменился традиционный процесс Vulnerability Management (VM);
- как процесс Asset Management (AM) помогает компаниям в работе с тысячами страниц отчётов об угрозах;
- как оценивают критичность уязвимостей вендоры, заказчики и поставщики услуг;
- как появилась новая услуга управление уязвимостями и как правильно её упаковать;
- какие функции можно реализовать, чтобы повысить киберустойчивость;
- как строить интеграции, объединить данные и команды ИБ и ИТ.
Также в ходе мероприятия прозвучат доклады Артёма Грибкова и Данилы Луцива.
Модератор сессии — Аркадий Глушенков, ИТ-редактор «Телеканала РБК».
Время проведения сессии 13.30-14.30.
Место проведения — SOC Forum 2025, Тимирязев центр, Москва, Верхняя аллея, 6с1, зал 2.
