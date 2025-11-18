«Систем Икс» была включена в реестр аккредитованных ИТ-компаний

«Систем Икс» объявила о включении в реестр аккредитованных Минцифры ИТ-компаний. Теперь «Систем Икс» официально аккредитована в качестве разработчика отечественного программного обеспечения и соответствует требованиям министерства.

Компания смогла получить аккредитацию за счет своих ключевых преимуществ: наличие собственной команды разработчиков, архитекторов и инженеров, десятки успешных внедрений, а также создание и постоянное развитие собственной платформы STAQ, предназначенной для цифровизации бизнеса.

Наличие аккредитации как ИТ-компании позволит «Систем Икс» получить ряд серьезных преимуществ, которые будут способствовать развитию организации и укреплению позиций на рынке. Также включение в реестр ИТ-компаний поможет значительно повысить доверие клиентов и расширить возможности сотрудничества с ними. Благодаря полученной аккредитации «Систем Икс» будет обладать следующими достоинствами, играющими важную роль при работе с клиентами: наличие подтвержденного статуса надежного и проверенного ИТ-партнера, возможность совместной работы в рамках программ по импортозамещению и цифровой трансформации, гарантия соответствия требованиям Минцифры к отечественным ИТ-решениям при реализации крупных проектов.

«Включение в реестр ИТ-компаний указывает на то, что мы движемся в верном направлении. Получение аккредитации – это признание наших профессиональных успехов в сфере разработки программного обеспечения и высокая оценка нашей деятельности в области цифровой трансформации отечественного бизнеса. Мы гордимся тем, что присутствуем в реестре аккредитованных ИТ-компаний и продолжаем развивать продукты, которые соответствуют высоким стандартам Минцифры и ожиданиям рынка», – отметил Евгений Гусев, генеральный директор компании «Систем Икс».