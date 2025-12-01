CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

12 дней новогодних каникул — в самый раз каждому третьему экономически активному россиянину

Утвержденные правительством 12 дней новогодних каникул считает оптимальным вариантом 1 из 3 россиян, каждый восьмой хотел бы отдыхать дольше. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители сервиса по поиску работы SuperJob.

Новогодние каникулы 2026 г. станут самыми длинными за всю историю современной России, они продлятся 12 дней: с 31 декабря до 11 января. Каждый третий экономически активный россиянин считает утвержденную продолжительность праздничного отдыха оптимальной (32% голосов). 12% опрошенных хотели бы гулять дольше. 46% респондентов, наоборот, меньше: от 1 до 3 дней — 9%, от 4 до 6 дней — 14%, ровно 1 неделю — 12%, от 8 до 11 дней — 11%. В среднем желаемая продолжительность отдыха составляет 9 дней. А каждому двадцатому вообще не нужны каникулы: сразу после праздника он готов выйти на работу.

Женщины значительно чаще мужчин поддерживают официальные 12-дневные каникулы: 37% против 27% соответственно. Представители сильного пола более склонны отдыхать дольше: 13—14 дней каникул кажутся привлекательным вариантов 17% мужчин и 8% россиянок.

Среди молодежи до 35 лет больше желающих продлить каникулы (16%), чем среди тех, кто старше. 12-дневный же отдых чаще одобряют респонденты в возрасте 35—45 лет (35%).

Россиянам с заработком от 150 тыс. руб. реже всего нравится официальная продолжительность каникул (всего 20%), 64% — за то, чтобы сократить время отдыха.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 390

Время проведения: 24-26 ноября 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

