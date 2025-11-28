Veon выкупает собственные акции и облигации на $100 миллионов

Группа Veon объявила обратный выкуп собственных акций и облигаций на сумму до $100 млн. Ранее Veon уже проводила выкуп собственных ценных бумаг - также на сумму $100 млн, но тогда выкупались только акции. Тем самым Veon хочет поддержать курс своих акций и сделать погашение задолженности более комфортным.

Обратный выкуп акций и облигаций Veon

Телекоммуникационная группа Veon объявила о намерении провести обратный выкуп собственных ценных бумаг (buyback). Как говорится в сообщении группы, его объем может составить до $100 млн. Соответствующее решение было утверждено советом директоров компании.

Речь идет о выкупе как американских депозитарных акций (ADS) Veon, так и непогашенных облигаций группы. В Veon полагают, что текущие рыночные котировки акций группы «существенно недооценивают сильные фундаментальные показатели группы, профили денежных средств и траектории цифровых операторов». В то же время выкуп облигаций Veon поможет получить скидки на долговых рынках, снизить будущие процентные обязательства и управлять сроками погашения.

Летом 2024 г. Veon уже объявлял программу выкупа собственных акций - также до $100 млн. Правда, тогда речь не шла о выкупе облигаций. Первая фаза данная программы была запущена в январе 2025 г. на сумму $30 млн. Вторая фаза была запущена в марте на сумму $35 млн. Третья в июле 2025 г. также на сумму $35 млн.

Котировки акций Veon

Осенью 2021 г. котировки акций Veon на американской бирже Nasdaq доходили до $57. В В феврале 2022 г. началось резкое падение акций вплоть до $10, в марте 2022 г. акции подросли до $15-20, но к октябрю 2022 г. акции вновь упали ниже $10.

В октябре 2022 г., после объявления об уходе Veon из России, акции группы стали расти. В августе 2025 г. они достигали $58, то есть дошли до уровня осени 2021 г. Затем акции упали до $39, сейчас они торгуются по цене $53.

Финансовые показатели Veon

В 2024 г. выручка Veon составила $4 млрд, увеличившись за год на 8,3%. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) увеличился на 4,9% до $1,69 млрд. Выручка от цифровых сервисов выросла на 63% до $460 млрд. Чистая прибыль составила $704 млн, рост за год составил 25%. Чистый долг составляет $1,9 млрд.

Краткая история Veon

Группа Veon была образована в 2009 г., ее штаб-квартира находилась в Амстердаме. Группа образовалась путем слияния российского сотового оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и украинского оператора «Киевстар». Первоначально группа называлась Vimpelcom.

В 2022 г. было принято решение об уходе Veon из России. Сделка по продаже «Вымпелкома» была закрыта в 2023 г. Ее сумма составила 130 млрд руб., покупателем выступила группа топ-менеджеров оператора во главе с Александром Торбаховым, занимавшим в тот момент пост гендиректора компании.

У Veon остаются активы на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Бангладеше и Пакистане. Основным акционером Veon является инвестиционная компания LetterOne, созданная основателями «Альфа-групп»: Михаилом Фридманом, Германом Ханом, Петром Авеном и Михаилом Кузьмичевым.

В 2022 г. все четверо попали под санкции ЕС и Великобритании, а затем и США. После этого Кузьмичев и Хан продали свои доли в LetterOne топ-менеджеру «Альфа-группа» Андрею Косогову, тем самым обезопасив LetterOne от попадания под санкции.