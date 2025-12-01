CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Технологии Доверия» и компания Pix Robotics заключили соглашение о сотрудничестве

Компания «Технологии Доверия» («ТеДо») и Pix Robotics договорились о сотрудничестве. Партнерство предусматривает развитие взаимовыгодного сотрудничества в области популяризации, внедрения и интеграции цифровых продуктов Pix, а также продвижение «ТеДо» как интегратора отечественных решений на территории России.

«Цель партнерства — развитие взаимовыгодного сотрудничества в области популяризации, внедрения и интеграции цифровых продуктов в области анализа данных и процессов, а также продвижение наших совместных компетенций для интеграции отечественных решений в ключевые области экономики Российской Федерации», — отметил Артем Семенихин, партнер технологической практики.

«Мы рады объединить усилия с «Технологиями Доверия» — компанией с высоким уровнем экспертизы и репутацией надежного партнера. Это сотрудничество позволит расширить применение наших продуктов Pix RPA, Pix BI и «Pix Процессы», ускорить цифровую трансформацию российских компаний и внести вклад в развитие рынка отечественных ИТ-решений. Для нас это важный шаг в построении экосистемы партнерств, где технологии Pix становятся основой доверенной цифровой инфраструктуры бизнеса», — сказал генеральный директор компании Pix Robotics Сергей Белостоцкий.

