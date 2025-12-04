CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Intel чуть не потеряла единственное подразделение, стабильно приносящее деньги. Разум проснулся в последний момент

Intel отказалась выделять в отдельную компанию свое подразделение по разработке сетевого оборудования. Нынешнее руководство мечтало избавиться от него, но передумало, увидев, что оно приносит деньги. При этом таковым оно было много лет подряд – например, только оно оказалось прибыльным в 2024 г. – худшем году в истории Intel с финансовой точки зрения.

Разворот на 180

Компания Intel внезапно передумала выделять в отдельную компанию свое подразделение Network and Edge Group (NEX) с потенциальной последующей продажей, пишет Reuters. Его основная сфера деятельности – это разработка и производство Ethernet-чипов и различного коммуникационного оборудования.

В сентябре 2024 г. NEX было объединено с подразделением Client Computing Group (CCG), после чего у него забрали направление edge-вычислений. А с приходом нового СЕО Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) в марте 2025 г. над ним и вовсе нависла угроза продажи со всеми наработками и патентами.

Теперь же Intel решила оставить NEX в числе собственных активов. Основная причина – это деньги, потому что NEX стабильно приносит компании прибыль, в отличие от других подразделений. Не исключено, что нынешний топ-менеджмент Intel посмотрел, как Apple успешно распорядилась бывшим модемным бизнесом Intel, и решила не повторять ошибки бывшего гендиректора Intel Роберта Свона (Robert Swan).

in6.jpg

Intel
Intel перестала разбрасываться активами

Свон возглавлял Intel всего два года, но за столь короткий срок продать целую россыпь активов Intel, включая часть бизнеса по производству модемов. Его купила Apple и выпустила несколько модемов сотовой связи собственной разработки.

Что изменилось

Как пишет Reuters руководство Intel всерьез задумалось о целесообразности избавления от NEX после публикации финансового отчета компании за III квартал 2025 г. (1 июля – 30 сентября). Для нее это был крайне удачный период – CNews писал, что впервые за долгое время Intel завершила квартал без чистого убытка и, более того, с чистой прибылью.

Топ-менеджмент провел анализ отчета и пришел к выводу, что сейчас не время расставаться с активами, в том числе и с NEX. Доподлинно неизвестно, читали ли директора отчет за весь 2024 г, который оказался для Intel самым провальным за всю свою более чем полувековую историю.

Как сообщал CNews, 2024 г. Intel завершила с крупнейшим чистым убытком, вплотную приблизившимся к $19 млрд. Настолько плохих результатов компания не получала никогда.

Почти все подразделения Intel показали падение выручки в IV квартале 2024 г. (1 октября – 31 декабря). Например, группа клиентских вычислений (Client Computing Group; CCG), выпускающая десктопные и мобильные процессоры и дискретные видеокарты, отчиталась о падении продаж на 9% год к году. Выручка группы оборудования для дата-центров и искусственного интеллекта (Datacenter and AI Group) упала на 3%. Контрактное производство микросхем Intel сообщило о 13-процентном падении выручки и одновременно об операционном убытке $2,26 млрд.

Лишь одно подразделение Intel завершило 2024 г. в плюсе – это именно NEX. Группа увеличила выручку на 10% до $1,6 млрд.

Никому не отдадим

Руководство Intel поспешило прокомментировать свое решение о сохранении NEX в составе компании. «Сохранение NEX внутри компании обеспечивает более тесную интеграцию между кремниевыми чипами, программным обеспечением и системами, укрепляя предложения для клиентов в области ИИ, центров обработки данных и периферийных вычислений», – говорится в официальном заявлении чипмейкера.

По информации агентства Bloomberg, к NEX целиком или, по меньшей мере, к ее части, присматривался шведский телеком-гигант Ericsson, бежавший из России весной 2022 г. Ericsson и Intel даже вели переговоры, но дальше них дело не продвинулось.

Bloomberg утверждает, что сейчас все переговоры о продаже NEX по частям или целиком прекращены. Нельзя исключать также, что решение Intel оставить NEX под своим крылом продиктовано не только успехами группы, но и притоком денег от инвесторов. Ранее в 2025 г. власти США в купили 10% компании за $8,9 млрд. Дополнительные $2 млрд в Intel инвестировал японский холдинг SoftBank. Вложиться в Intel хочет и Nvidia – крупнейший разработчик графических процессоров в мире и прямой конкурент Intel на рынке ИИ-ускорителей и дискретных видеокарт.

Геннадий Ефремов

