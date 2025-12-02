«Авито Работа»: 80% работодателей одобряют использование искусственного интеллекта молодыми специалистами

«Авито Работа» совместно с «Росмолодежью» провели интерактивное исследование «Код молодого специалиста». В рамках исследования работодатели и начинающие соискатели в режиме реального времени отвечали на вопросы о карьерных ожиданиях и профессиональных вызовах, чтобы сформировать портрет современного молодого специалиста. Результаты показали: половина молодых специалистов (50%) активно используют искусственный интеллект для всех задач при поиске работы, еще 26% применяют его время от времени, предпочитая действовать самостоятельно. В том, что молодежь активно пользуется ИИ в работе, уверены 70% работодателей, причем большинство из них положительно оценивают это, отмечая повышение эффективности (80%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

При этом лишь 69% молодых специалистов уверены, что работодатели считают использование ИИ полезным и эффективным. Каждый десятый опасается, что работодатели могут считать ИИ мешающим развитию профессиональных навыков (10%) или полагают, что сотрудник должен справляться без его помощи (10%).

Что касается приоритетов самих будущих профессионалов при выборе работы, то на первом месте оказалась зарплата — ее назвали самым важным фактором треть участников опроса (33%). На втором месте — возможность быстрого карьерного роста (26%), а на третьем — ценности компании и рабочая атмосфера (16%).

Ожидания молодежи почти совпали с мнением работодателей: они также полагают, что для молодых специалистов первостепенное значение имеет высокая зарплата (40%), но также считают важным возможности быстрого карьерного роста (20%), ценности компании и корпоративную культуру (20%).

На вопрос о наиболее предпочтительном формате работы 86% работодателей ответили, что для молодых сотрудников оптимально работать два-три дня в неделю из офиса. Со стороны начинающих специалистов больше половины (51%) опрошенных сошлись на мнении, что именно гибридный график считается оптимальным, а еще 21% посчитали, что сотрудник сам может выбрать удобный формат работы.

Исследование показало интересные расхождения во взглядах работодателей и специалистов, начинающих карьеру, на дополнительные бонусы при трудоустройстве. Для молодежи самыми важными преимуществами при выборе работодателя стали денежные премии (25%) и предоставление жилья (22%), а на третьем месте оказалось обучение за счет компании (20%). При этом работодатели недооценили значимость третьего фактора: лишь 9% респондентов полагали, что для молодых специалистов важно бесплатное обучение. По мнению опрошенных работодателей, самыми привлекательными бонусами остаются премии за выполнение плана (36%), ДМС со стоматологией (18%) и увеличенный оплачиваемый отпуск (18%).

Опрос также показал, что работодателей сильнее всего настораживает в молодых соискателях. Самыми тревожными сигналами оказались частая смена мест работы каждые 6–12 месяцев (29%), отсутствие вопросов о компании на собеседовании (24%) и завышенные зарплатные ожидания (19%). При этом сами молодые специалисты считают, что работодателей больше всего настораживает, когда сотрудники ставят свой личный комфорт выше целей компании (28%).

«Сегодня молодежь ждет от найма простых и понятных вещей: быстрой реакции, честного общения и ощущения, что их время ценят. Когда откликов много, а работодатель успевает обработать лишь 40–60%, страдают все: кандидаты остаются без ответа, а компании несут дополнительные расходы на подбор персонала. Именно поэтому технологии на базе искусственного интеллекта становятся незаменимым инструментом: они позволяют мгновенно давать первичную обратную связь, уточнять важные детали и поддерживать диалог до живого интервью — это особенно критично для линейных позиций. Технологии помогают нам закрывать рутину, чтобы рекрутеры и руководители могли сфокусироваться на самом главном — выборе подходящего человека и обеспечении качественной коммуникации. При этом работодателям при выборе кандидата важно не ограничиваться поверхностной оценкой тревожных сигналов. Например, в случае частой смены работы нужно разбираться в причинах и понимать, что в начале карьеры многие молодые специалисты еще ищут свою стезю. Для них нормально пробовать разные направления и профессии, чтобы понять, что им действительно интересно», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

«Мы видим, что современные карьерные траектории редко бывают линейными — в среднем молодой человек пробует несколько направлений до того, как найдет свое призвание. Поэтому так важны проекты, где можно безопасно экспериментировать, получая опыт и обратную связь от ведущих работодателей страны. Так, проект "Больше, чем работа" позволяет молодым людям отправиться на стажировки на крупнейшие предприятия страны, попробовать себя в выбранной сфере и построить индивидуальный профессиональный маршрут. Такую возможность за 4 сезона проекта получили уже более 46 тысяч школьников и студентов», — отметил руководитель «Росмолодежь.Профи» и «Росмолодежь.Предпринимай» Дмитрий Литвин.