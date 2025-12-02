CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Финансовый университет и BPMSoft договорились о сотрудничестве в образовательной и научной сферах

Компания BPMSoft (входит в ИТ-холдинг Lansoft) и факультет налогов, аудита и бизнес-анализа (НАБ) Финансового университета при Правительстве РФ заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области образования и научно-исследовательской деятельности. Сотрудничество предусматривает совместное развитие академических программ, обновление учебно-методических материалов и внедрение современных цифровых инструментов в учебный процесс.

Студенты факультета будут осваивать low-code-платформу BPMSoft в рамках практико-ориентированного обучения по оптимизации, моделированию и инжинирингу бизнес-процессов. Также они смогут участвовать в карьерных треках компании и ее партнеров, что позволит быстрее адаптироваться к требованиям рынка и получить практический опыт работы с передовыми технологиями. Партнерство предполагает реализацию научных проектов – от исследований и прикладных разработок до участия в профильных конференциях и подготовки научных публикаций.

Декан факультета НАБ Финансового университета Вадим Засько отметил, что подписание соглашения стало важным шагом в укреплении связей между университетом и бизнес-сообществом: «Использование профессионального программного обеспечения в образовательном процессе повышает качество подготовки студентов и формирует для них конкурентное преимущество на рынке труда».

Заместитель декана по связям с российскими и международными партнерами Евгения Лялькова подчеркнула, что сотрудничество открывает уникальные возможности для студентов и преподавателей: «Совместная работа с отраслевым лидером позволит интегрировать реальные бизнес-кейсы в учебные дисциплины и создать эффективную систему привлечения талантливых выпускников в компанию».

Руководитель направления «BPMSoft Образование» Юлия Голякина отметила, что включение прикладных инструментов BPMSoft в программу занятий формирует новый уровень подготовки кадров: «Повышение готовности будущих специалистов к работе с современным отечественным софтом возможно только в тесной коллаборации с университетами».

Партнерство реализуется в рамках программы «BPMSoft Образование», стартовавшей в 2023 г. Сегодня к инициативе присоединились более 40 российских вузов, а обучение работе с low-code-инструментами платформы прошли свыше 3 тыс. студентов. Программа направлена на создание кадрового резерва ИТ-специалистов, владеющих отечественными цифровыми решениями для бизнеса.

