iSpring в топ-3 решений для HRTech и EdTech на российском рынке по версии CNews

CNews Analytics опубликовал рейтинги «Крупнейшие игроки рынка HRTech в России 2024» и «Крупнейшие поставщики ИТ-решений для образования 2024». Компания iSpring, разработчик системы для адаптации, обучения и развития сотрудников, вошла в тройку лидеров обоих исследований.

По итогам рейтинга «Крупнейшие игроки рынка HRTech в России 2024» iSpring занимает вторую позицию с выручкой от HRTech-проектов в размере 1,7 млрд руб. Доля HR-решений в общей выручке компании составила 75%.

В рейтинге «Крупнейшие поставщики ИТ-решений для образования 2024» компания вышла на третье место с выручкой 2,3 млрд руб.

Флагманский продукт iSpring — платформа iSpring Learn. Решение выходит за рамки традиционной системы обучения и охватывает весь цикл управления талантами. Платформа сопровождает сотрудников на каждом этапе работы в организации — от адаптации до формирования карьерной траектории.

iSpring Learn автоматизирует важные HR-задачи. С ее помощью новички проходят структурированную онбординг-программу по чек-листам и быстрее выходят на целевые показатели. Платформа упрощает проведение аттестации и формирует объективную оценку компетенций команды. Для будущих руководителей iSpring Learn формирует индивидуальные программы развития и отслеживает их прогресс.

«Попадание в топ-3 сразу двух профильных рейтингов CNews — это очень значимое достижение для компании, признание нашей работы и доверия клиентов. Сегодня мы видим потребность на рынке в качественных комплексных IT-инструментах для HR, помогающих бизнесу принимать важные people-решения, поддерживать высокий уровень вовлеченности и продуктивности команды. Мы опираемся на успешный опыт в создании IT-платформы для адаптации, обучения, развития и оценки сотрудников — iSpring Learn. В наших планах — продолжать вкладывать свои знания и опыт в расширение возможностей продукта для обеспечения HR-департаментов качественными и надежными инструментами», — сказал Михаил Кречин, руководитель направления по развитию продуктов iSpring.

Рейтинг HRTech от CNews Analytics включает 50 компаний-поставщиков технологических решений для управления персоналом. Участников оценивали по выручке от HR Tech-проектов в 2024 г. без учета НДС, динамике выручки, доле HR-проектов в общей выручке компании.

Рейтинг EdTech проводится CNews Analytics в третий раз и охватывает крупнейших поставщиков ИТ-решений для образования — 21 компанию. На пятерку лидеров приходится 79% от общего результата — они заработали на EdTech-проектах 16 млрд руб.