ИТ-специалисты все чаще выбирают промышленный сектор: исследование фиксирует смену карьерных приоритетов

«СИБУР Цифровой» и «ЭКОПСИ Консалтинг» провели совместное кастомизированное исследование привлекательности классического и промышленного ИТ для российских ИТ-специалистов. Оно показало, что промышленный ИТ-сектор, или Heavy Digital, становится все более заметной и востребованной альтернативой традиционному BigTech. Об этом CNews сообщили представители СИБУРа.

Специалисты ориентируются не только на уровень компенсаций, но и на содержательность задач, инженерную глубину и возможность видеть осязаемый результат своей работы – будь то запуск установки, оптимизация производственного процесса или повышение безопасности.

Исследование опирается на многолетнюю аналитику ИТ-брендов, глубинные интервью с руководителями CPO/CTO из разных компаний и отраслей, фокус-группы с индустриальными ИТ-специалистами и анализ публичных источников.

Данные показывают, что интерес к промышленному ИТ растет благодаря сочетанию реальных технологических достижений и более активной коммуникации Heavy Digital о своих разработках и внедрениях – компании начали понятно и регулярно рассказывать соискателям о том, как устроена ИТ-работа в промышленности. Ранее этот сектор существовал скорее на периферии сознания специалистов. Cегодня же он формирует полноценную альтернативу BigTech, расширяя возможности выбора для российских ИТ-специалистов.

BigTech остается более узнаваемым и публичным сегментом, привычно любимым и интересным для айтишников, но разрыв в привлекательности постепенно сокращается. Heavy Digital имеет свои козыри – сложные инженерные задачи, стратегический горизонт проектов и долгосрочная значимость решений.

Выбор между BigTech и Heavy Digital все равно будет иметь нелинейный характер, потому что существенно различаются культуры: BigTech ориентирован на скорость, эксперименты и продуктовое мышление, промышленный ИТ – на инженерную строгость, безопасность и ответственность за жизненный цикл решений. Зато у соискателей появляются интересные альтернативы.

Важный вывод исследования – промышленный ИТ перестал быть «невидимкой» на рынке. Повышение публичности, демонстрация технологических достижений и реальных внедрений сделали сектор более заметным и привлекательным для талантливых специалистов. Теперь конкуренция за ИТ-кадры смещается от исключительно финансовых стимулов к выбору по ценностям, культуре и содержательности работы. Исследование фиксирует: промышленный ИТ становится новым центром роста для специалистов, ищущих инженерную глубину, устойчивость и масштаб, а также для тех, кто хочет видеть ощутимый результат своей работы и гордиться реальными достижениями.

«Сегодня крупные промышленные компании дают ИТ-специалистам возможность реализовать инженерные идеи и профессиональные амбиции, влияя на реальный сектор экономики. Heavy Digital – это не только инфраструктура, но и особая инженерная культура на стыке продуктового и промышленного подходов, где ценятся ответственность за результат, технологическая глубина и готовность работать “в длинную”. Здесь востребованы люди, которые умеют совмещать системное мышление с прикладной инженерией, принимают решения, определяющие устойчивость и безопасность производственных процессов на годы вперед. Для таких специалистов промышленный ИТ становится не компромиссом ради стабильности, а пространством сложных, масштабных и при этом осязаемых задач, за которыми стоят понятный эффект для бизнеса и реальная польза для людей», – сказал Антон Рубенчик, директор по цифровым и информационным технологиям СИБУРа.