«Базальт СПО» и РУДН будут совместно готовить администраторов операционных систем «Альт» и российского прикладного ПО

Российский университет дружбы народов (РУДН) и «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», заключили соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Альт Академия». Цель — подготовить будущих ИТ-специалистов к работе с российским программным обеспечением и популяризировать отечественное ПО.

Специалисты «Базальт СПО» и РУДН планируют: развивать цифровую образовательную среду вуза с применением операционных систем «Альт Образование» и «Альт Рабочая станция»; обучать студентов и преподавателей работе в операционных системах GNU/Linux (на примере ОС «Альт»); консультировать преподавателей по работе с ОС «Альт» и прикладными программами, которые поставляются вместе с ОС; совершенствовать учебные программы вуза; проводить конференции, форумы, практические семинары, круглые столы, конкурсы; нарабатывать и распространять практики по эффективному использованию ОС «Альт» в образовательных целях.

«Подписание соглашения с "Базальт СПО" — важный шаг в реализации нашей стратегии подготовки кадров для цифровой экономики России. Совместные программы позволят студентам осваивать отечественные операционные системы на практике, укрепляя технологический суверенитет страны», — отметила Юлия Эбзеева, первый проректор — проректор по образовательной деятельности.

«Мы видим в РУДН прогрессивного партнера, разделяющего наше стремление готовить высококвалифицированных специалистов, — отметила Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО». — С нашей стороны планируется активное участие в образовательном процессе: мы предоставим вузу не только программное обеспечение, но и экспертную поддержку, обучающие материалы и возможности для стажировок. Благодаря сотрудничеству студенты получат доступ к российским уникальным технологиям, что позволит им приобрести актуальные навыки и знания, востребованные на современном рынке труда, в том числе в дружественных странах».

Изучение студентами систем GNU/Linux на примере ОС «Альт» будет организовано преподавателями РУДН, которые прошли обучение в авторизованном учебном центре «Базальт СПО» и являются сертифицированными преподавателями по администрированию ОС «Альт». Модули курсов планируется включить в рабочие программы дисциплин. Ребята, успешно освоившие курс, смогут пройти процедуру вендорской сертификации с присвоением статуса «Сертифицированный администратор ОС "Альт"».

