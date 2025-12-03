Карманы еще не набиты. Samsung не хочет увеличивать производство памяти ради снижения цен и борьбы с дефицитом

Samsung открыто заявила, что ей важнее собственная прибыль, а не борьба с мировым дефицитом памяти. Она не намерена бороться с ним, ее единственная цель – заработать как можно больше. Идентичная позиция и у SK Hynix. Вместе эти компании занимают почти 70% глобального рынка памяти.

Дефицит? Ну и что?

Корейские компании Samsung и SK Hynix, одни из крупнейших во всем мире производителей оперативной и флеш-памяти, заявили, что не собираются бороться с их дефицитом и ростом цен на них. Как пишет портал Overclock3d, их основная цель в нынешних реалиях – это деньги, которые они могут заработать на ажиотажном спросе со стороны индустрии искусственного интеллекта, а вовсе не стремление побороть дефицит на потребительском рынке. Наоборот, они готовы намеренно поддерживать его как можно дольше, сообщили компании корейскому изданию Hankyung. Статья в нем опубликована 1 декабря 2025 г.

В заявлениях компаний сказано, что сейчас все их внимание сосредоточено на «прибыльности в долгосрочной перспективе» (long-term profitability). Для рынка такая позиция имеет принципиальное значение, поскольку Samsung и SK Hynix на пару удерживают 70-процентную его долю. «Решить проблему дефицита поставок к первой половине 2027 г. сложно», – говорится в заявлении SK Hynix. Это может означать, что SK Hynix не собирается решать вопрос с дефицитом как минимум до июля 2027 г. Hankyung также пишет, что, исходя из нынешних производственных стратегий Samsung и SK Hynix, повышенный спрос на память продлится минимум до 2028 г.

Фото: bublikhaus / FreePik Корейские вендоры не хотят решать вопрос с дефицитом памяти. Теперь вся надежда на их китайских и американских конкурентов

CNews писал, что цены на оперативную память по всему миру растут с ужасающей скоростью. Причина тому – нейросети, которым нужно все больше «железа». Его производители с охотой им его дают, поскольку сейчас это приносит им больше денег, нежели потребительский сегмент рынка. То же касается и флеш-памяти (NAND). В мире наметился дефицит карт памяти microSD больших объемов, а также твердотельных накопителей. Цены на них тоже растут.

Двойная выгода для Samsung

Общемировая нехватка чипов оперативной памяти (DRAM) спровоцировала рост цен на самую разную технику, в особенности на компьютеры и ноутбуки. Даже дешевые одноплатные ПК – и те стали менее доступными. Но и смартфоны тоже начали дорожать, что напрямую выгодно компании Samsung.

Она является одним из крупнейших производителей смартфонов в мире. За последние 15 лет она регулярно входит в топ-3 среди всех существующих вендоров по объему отгрузок умных мобильников и количеству получаемых с них денег.

Samsung подтвердила, что сейчас занята «минимизацией риска избыточного предложения» (minimise the risk of oversupply). Иными словами, она борется не с дефицитом, а, наоборот, с профицитом чипов памяти.

Среди мер этой борьбы – ограничение капитальных затрат на производство новых чипов ОЗУ. Samsung утверждает, что хочет прийти к «балансу цены и спроса» (balance customer demand and pricing).

В переводе с коммерческого это означает, что Samsung намеренно не собирается производить достаточно памяти, чтобы поддерживать цены на нее на высоком уровне, подчеркивает Overclock3d. Компания явно намерена приложить максимум усилий, чтобы не вкладывать слишком много средств в производство памяти. И это несмотря на то, что их все их расходы давно окупились за счет нынешних галопирующих цен на DRAM и NAND.

Что говорит конкурент

SK Hynix, основной конкурент компании Samsung на рынке памяти, на этот раз полностью разделяет ее позицию. Она заявила, что ее стратегия заключается в дальнейшем повышении цен.

В нынешних реалиях SK Hynix стремится заключать исключительно «краткосрочные» (short-term) контракты на поставку чипов памяти, чтобы лишить клиентов долгосрочной стабильности цен на память, отмечает Overclock3d. Связано это с ожиданиями как самой SK Hynix, так и отраслевых экспертов.

Все они не сомневаются, что цены на DRAM в дальнейшем продолжат расти. В связи с этим SK Hynix не хочет заключать долгосрочные контракты, чтобы в итоге не продавать чипы памяти дешевле текущей рыночной цены.

Жадность и перестраховка

Производители памяти одновременно и наживаются на ИИ-буме, и не верят, что он будет длиться сколько-нибудь долго. Они понимают, что пузырь нейросетей может лопнуть в любой момент, и в этом с ними солидарны очень многие аналитики.

В связи с этим вендоры памяти дополнительно перестраховываются. Если они вложат значительные средства в расширение своих производственных мощностей, они могут перегрузить рынок памяти, если спрос на нее со стороны ИИ-инфраструктуры резко упадет.

В этом случае компании не смогут быстро вернуть вложенные в расширение производства средства. Также им придется снижать цены на память, поскольку предложение превысит спрос. А это крайне негативно скажется на их выручке, и на это они пойти не могут.

Проявляя осторожность, производители памяти могут продлить дефицит памяти и минимизировать свои риски. Они могут дольше извлекать выгоду из дефицита и чувствовать, что поступают разумно. Это свидетельствует об отсутствии заботы о своих клиентах и потребителях, пишет Overclock3d.