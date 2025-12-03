CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон»: каждая вторая компания выбирает телеком в качестве партнёра

Почти половина российских компаний рассматривают телеком-операторов как стратегических партнёров цифровой трансформации. По данным совместного исследования «МегаФона» и Ассоциации менеджеров, 46% руководителей ожидают от операторов участия в развитии цифровых процессов и архитектуры бизнеса, а 52% — глубокого понимания отрасли и способности предлагать комплексные решения.

Исследование показывает, что российский бизнес становится более открытым к цифровым продуктам, которые оператор связи способен предоставить наравне с ИТ-компаниями. Руководители отмечают интерес к внедрению облачных решений и технологий автоматизации, инструментов анализа больших данных, digital-маркетинговых продуктов, систем кибербезопасности и сервисов, построенных на базе искусственного интеллекта. В этих направлениях телекомы уже рассматриваются как надёжные технологические партнёры: 55% компаний готовы привлекать их для внедрения облачных решений, 54% — для задач аналитики данных, 53% — для цифровых маркетинговых инструментов, 49% — для продуктов на базе ИИ.

В числе наиболее актуальных направлений цифровизации, которые внедряются уже сейчас или планируются к запуску в ближайшие полгода, респонденты чаще всего называют технологии кибербезопасности и аналитики больших данных.

Ключевыми характеристиками востребованного поставщика цифровых услуг остаются понимание отрасли, готовность работать в формате стратегического партнёрства, наличие широкого технологического портфеля, способность внедрять инновации и развивать направления импортозамещения. Каждый пятый руководитель отметил важность собственной технологической экосистемы поставщика.

