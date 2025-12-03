Minervasoft запустила аудит корпоративных знаний для эффективного внедрения ИИ-агентов

Компания Minervasoft запустила новую услугу — аудит корпоративных знаний и процессов менеджмента знаний. Диагностика позволит компаниям избежать дорогостоящих ошибок при внедрении ИИ-агентов и сформировать конкретный план действий по исправлению текущих проблем. Об этом CNews сообщили представители Minervasoft.

Аудит знаний — это всесторонний структурированный анализ, который включает оценку процессных, культурных и технических аспектов управления знаниями. Его проводят специалисты Minerva Result — проектной команды, которая больше 15 лет внедряет менеджмент знаний по авторской методологии в крупнейших российских компаниях.

Традиционно бизнес проходит аудит во время комплексного подключения системы управления знаниями Minerva Knowledge или при переезде с зарубежных решений — Confluence, SharePoint, Notion и других. В таких проектах диагностика необходима для запуска менеджмента знаний и сфокусирована, прежде всего, на людях, процессах и контенте. Анализ позволяет компаниям сократить дублирование работ и минимизировать риск утечки критически важных знаний.

Запуск отдельной услуги обусловлен активным внедрением ИИ-помощников в бизнес-процессы и запросом на измеримую отдачу от инвестиций в базы знаний. В первом случае компании стремятся преодолеть главный барьер подключения цифровых агентов — хаотичные неструктурированные данные. Во втором — сократить затраты на ручную обработку информации и дорогостоящие ошибки сотрудников.

Успех в менеджменте знаний зачастую ассоциируется только с ИТ-платформами, но на самом деле он включает множество других аспектов. Одна из фишек данного аудита — множество критериев оценки с четкими количественными метриками. Например, пункт «Доступность и удобство» системы управления знаниями включает 11 элементов проверки — от работы поиска до читаемости скриншотов. Такой подход исключает субъективность и помогает сформировать приоритизированный план действий с точным указанием проблемных зон.

Кроме того, команда делает особый акцент на готовности корпоративной инфраструктуры к внедрению ИИ-агентов. Специалисты анализируют структурированность данных и проверяют статьи на машиночитаемость. В итоге анализ помогает не просто улучшить текущую систему, но и заложить основу для будущей автоматизации. Компания избегает ситуации, когда проект внедрения чат-бота проваливается из-за недостаточного уровня качества статей и действующих процессов, а многомесячная и дорогостоящая работа по внедрению не достигает целевого результата.

«В менеджменте знаний важна не только функциональность ИТ-платформы и качество ее содержания, но и сами процессы обмена знаниями. Например, система может быть удобной, материалы — актуальными, но сотрудники по привычке идут к опытному коллеге. Это уже проблема корпоративной культуры. Такие нюансы мы выявляем в процессе аудита, — сказал Денис Кучеров, директор проектов Minerva Result в компании Minervasoft. — Наша методология — инструмент практического преобразования, она дает четкий ответ на вопросы: что именно не так и как это исправить для успешного внедрения ИИ-помощников».

Услуга предназначена для организаций, которые не видят отдачи от использования базы знаний, хотят повысить скорость и качество обработки входящих запросов от внутренних или внешних клиентов или готовятся к автоматизации поддержки клиентов и сотрудников с помощью ИИ-агентов.

На первом этапе команда Minerva Result проводит дистанционные интервью, затем — анализирует процессы, контент и метрики эффективности. В результате компания получает детальный отчет с конкретными рекомендациями и дорожной картой. Услуга успешно протестирована в нескольких крупных российских компаниях, в том числе из телекома и ритейла.