«Ростелеком» сэкономил более 60 млн рублей на моторном топливе

«Ростелеком» подводит итоги первого года работы автомобилей компании на газомоторном топливе. Компания завершила начальный этап перевода своего автопарка, который используют технические специалисты для выезда на планово-профилактические и аварийно-восстановительные работы, на метан — очищенный природный газ. Этот шаг не только значительно сокращает затраты (более 60 млн руб. за год), но и снижает выбросы вредных веществ в атмосферу, что соответствует современным трендам устойчивого развития.

В рамках партнерского соглашения с «Газпром газомоторное топливо» 1345 автомобилей «Ростелекома» были оснащены метановым газобаллонным оборудованием. Одно из ключевых преимуществ перевода корпоративных автомобилей на метан — существенная экономия. Метан значительно дешевле бензина, а его расход на 10% ниже.

Природный газ — самое экологически чистое топливо, соответствующее стандарту «Евро-5». При его использовании объем вредных выбросов сокращается в несколько раз. По сравнению с бензином в отработавших газах метанового двигателя содержится в два-три раза меньше оксида углерода, а задымленность снижается в девять раз. Таким образом, использование этого топлива не только экологичное, но и более выгодное решение для компании.

Сергей Онянов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома», сказал: «Проект по переводу части автомобилей “Ростелекома” на газомоторное топливо показал свою эффективность уже в первый год. Метан экономичен, что важно для таких крупных компаний, эксплуатирующих большой парк автомобилей, а его использование в качестве топлива способствует снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. Что важно, мы не только высвободили значительную сумму, которую вложили в развитие бизнеса компании, но и сделали важный шаг к улучшению экологической обстановки и снижение углеродного следа».

Олег Гречанюков, генеральный директор «Газпром газомоторное топливо», отметил: «”Ростелеком” показывает пример социально ответственного бизнеса, который вкладывает материальные средства и профессиональные навыки в обеспечение благополучия как компании и ее коллектива, так и территорий, на которых работает компания. Замещение традиционных видов топлива экологичным метаном позволяет улучшать экологическую обстановку и экономить на затратах. В текущем году “Ростелеком” нарастил заправку компримированным (сжатым) природным газом на 213% или в три раза по отношению к аналогичному периоду 2024 г. Мы продолжим работать с “Ростелекомом”, чтобы транспортный парк этой компании стал максимально “зеленым”. Считаю, что компания может быть примером для всех. Особенно в регионах, где идет наиболее активная заправка метаном, а значит созданы максимально комфортные условия для заправки транспорта. Это Санкт-Петербург, Краснодарский край, Воронежская область, Ставропольский край и Нижегородская область».

В настоящее время «Ростелеком» ведет переговоры с компанией «Газпром газомоторное топливо» о расширении автопарка на метане.