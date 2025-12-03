В Екатеринбурге открылся офис «1С-Рарус»

«1С-Рарус» расширяет присутствие в Уральском федеральном округе. Новый офис в Екатеринбурге открыт на базе компании «ЕРП Центр». Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Объединение команд даст возможность, с одной стороны, предложить компаниям Свердловской области широкий спектр продуктов и сервисов «1С-Рарус» силами специалистов, хорошо понимающих особенности региона, и, с другой стороны, поддержит проекты в крупных федеральных компаниях других регионов, которые выполняет «ЕРП Центр».

Группа компаний «1С-Рарус» объявляет об открытии офиса в центре Уральского федерального округа. Представительство создано на базе компании «ЕРП Центр».

«ЕРП Центр» появился в 2018 г., чтобы помогать торгово-промышленным компаниям и холдингам оптимизировать бизнес-процессы на базе решений «1С». Компания входит в сеть «1С:Франчайзинг», является партнером по управленческому и бухгалтерскому консалтингу, а также Центром компетенции фирмы «1С» по документобороту, участвует в рейтингах Центров компетенции по ERP-решениям и корп-рынку.

Дмитрий Казачков, управляющий партнер ГК «1С-Рарус»: « Мы стараемся открывать региональные представительства на основе уже существующих сильных региональных команд, которые уже доказали свою эффективность. Они знают и понимают потребности рынка и эффективно решают задачи предприятий на месте. Мы очень благодарны руководителям компании «ЕРП Центр» за доверие и видим отличные возможности для развития совместного бизнеса».

Владислав Каралупа, директор офиса «1С-Рарус» в Екатеринбурге и основатель «ЕРП Центр», подчеркивает, что объединение ресурсов даст кратный рост возможностей по предоставлению профессиональных бизнес-услуг как на рынке Свердловской области, так и по всей России. В перспективе это позволит создать в Екатеринбурге единый хаб для полной автоматизации предприятий региона на платформе «1С».

«"1С-Рарус" всегда казался нам близкой по ценностям компанией. Наша команда готова усилить сеть отраслевыми компетенциями и проектными наработками. Ожидаем интересных масштабных проектов и обмена мнениями и знаниями со старшими коллегами по цеху», — отмечает Дмитрий Гурьев, руководитель департамента корпоративных проектов и сооснователь «ЕРП Центр».

Юрий Устьянцев, руководитель департамента проектирования и разработки и сооснователь «ЕРП Центр», добавляет, что присоединение к «1С-Рарус» — это важный шаг, который за счет синергии команд позволит решать более сложные задачи и помогать большему числу предприятий.