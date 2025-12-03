Выгорание и карьерный тупик — главные причины «тихого увольнения» по мнению россиян

В фокусе внимания сервиса по поиску работы SuperJob такое явление, как «тихое увольнение», — ситуация, когда работники выполняют только обязанности, предусмотренные трудовым договором, и ничего больше (в том числе уклоняются от присутствия на совещаниях, отказываются от сверхурочных и пр.). В опросе приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

С «тихим увольнением» работников сталкивались 3 из 10 компаний. Первой реакцией работодателя на такое поведение сотрудника является попытка наладить диалог (75% опрошенных). 35% кадровиков выходят к таким сотрудникам с предложением поменять задачи или даже перейти на другую должность. В каждой четвертой компании подобное поведение — сигнал к пересмотру функционала сотрудника. Нередки и более жесткие меры: 26% работодателей прекращают выплату бонусов и премий, 8% закрывают доступ к бесплатному обучению, 13% нанимателей на «тихое увольнение» отвечают увольнением реальным.

Каковы основные причины «тихого увольнения»? С точки зрения экономически активных россиян, ключевых — две: эмоциональное истощение (53% голосов респондентов) и отсутствие карьерных перспектив (50%). 18% видят за подобным поведением желание добиться повышения зарплаты или получения премии. 9% опрошенных считают, что такими сотрудниками движет уверенность в легком поиске новой работы. Еще 9% уверены, что винить следует их непосредственное руководство, которое не сумело организовать бизнес-процессы. 7% говорят, что наверняка у них есть вторая работа.

Женщины чаще мужчин видят причину в выгорании (55 и 51% соответственно). Молодежь до 35 лет ссылается на усталость чаще тех, кто старше (59%).

Респонденты с высшим образованием несколько чаще указывают на выгорание (55% против 51% у имеющих среднее профессиональное образование) и на отсутствие карьерного роста (54 и 50% соответственно), они также чаще рассматривают «тихое увольнение» как инструмент для требования повышения зарплаты (21 и 16%). Россияне со средним профессиональным образованием же чаще говорили, что людьми движет уверенность в быстром поиске нового места для трудоустройства.

Россияне с доходом от 150 тыс. руб. в месяц за «тихим увольнением» чаще видят отсутствие карьерных перспектив (55%), а выгорание — реже (47%). А еще среди респондентов с зарплатой от 150 тыс. больше всего уверенных в том, что подобным образом сотрудники выбивают себе дополнительные деньги (24%).

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 204

Время проведения: 3 ноября — 1 декабря 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.