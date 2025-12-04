42% российских управленцев: в ближайшие 10 лет цифровизация высвободит более половины рабочего времени

Исследование Ассоциации менеджеров — 42% российских управленцев: в ближайшие 10 лет цифровизация высвободит более половины рабочего времени. В исследовании приняли участие высшие руководители и функциональные директора из более чем 140 российских организаций из разных отраслей в возрасте от 35 до 65 лет. Об этом CNews сообщили представители Ассоциации менеджеров.

Среди основных факторов, способствующих появлению избытка свободного времени, участники исследования поставили на первое место техническую и программную автоматизацию рутинных операций (41%), на второе – аутсорсинг непрофильных функций (37%), на третье – поощрение использования сотрудниками ИИ. Далее следуют: распространение гибридного и удаленного формата работы (32%), повсеместное использование CRM (31%), а также общий рост производительности труда, связанный с использованием новых технологий (27%). Вопрос предполагал множественный выбор вариантов ответов.

В рамках исследования управленцам также предложили оценить, через какой период времени, на их взгляд, благодаря внедрению новых технологий произойдет значительное увеличение свободного времени (более 50% от рабочего времени). 42% считают, что данный сценарий реализуется уже в ближайшее десятилетие. Так, 18% опрошенных считают, что на реализацию подобного сценария потребуется от 4 до 10 лет, еще 10% уверены, что такая оптимизация рабочего времени станет возможной только через 10 лет и более. При этом почти каждый десятый (9%) из опрошенных российских топ-менеджеров допускает, что значительное увеличение свободного времени благодаря цифровизации и автоматизации произойдет примерно через 1-3 года. Еще 5% респондентов заявили, что подобное уже происходит в определенных отраслях. Однако более половины (58%) управленцев считают маловероятным сценарий, при котором цифровизация обеспечит столь значительное высвобождение рабочего времени.

По мнению опрошенных Ассоциацией респондентов, если бы автоматизация и цифровизация обеспечили топ-менеджерам значительный избыток свободного времени, то управленцы практически в равной степени посвятили бы его собственному профессиональному образованию (64%), а также стратегическому планированию развитию бизнеса (63%). Кроме того, многие опрошенные руководители (41%) признались, что дополнительное свободное время они перераспределили бы в пользу семьи, хобби и отдыха. Уделить освободившееся время наставничеству готов каждый четвертый участник опроса (27%). Меньше других заинтересовал управленцев сценарий использования свободного времени для поиска новых бизнес-партнеров (14%) и реализации дополнительных операционных задач — такой вариант выбрали лишь 12% респондентов. Вопрос предполагал множественный выбор вариантов ответов.

Если бы у топ-менеджеров появились дополнительные 5-6 часов в неделю, которые можно было бы использовать исключительно на свои личные цели, две трети управленцев (67%) потратили бы этот временной ресурс прежде всего на поддержание здоровья (спорт, диспансеризация, медитация), а также на качественный отдых и восстановление сил (56%). Кроме того, 45% респондентов с радостью уделили бы время общению с семьей и близкими, 44% – образованию и чтению вне профессиональной сферы, 34% – личным увлечениям (творчество, путешествия). И только 22% опрошенных признались, что все равно нашли бы способ инвестировать свободное время в профессиональные цели. Вопрос предполагал множественный выбор вариантов ответов.

Несмотря на столь оптимистичные прогнозы, 41% управленцев отметили, что их рабочая нагрузка в связи с внедрением автоматизации и цифровизации за последние 1-2 года пока не изменилась. У трети топ-менеджеров (32%) нагрузка, наоборот, существенно увеличилась. Еще у 13% участников опроса нагрузка возросла незначительно, у 9% немного уменьшилась и только у 5% уменьшилась значительно.

В целом управленцы положительно оценивают перспективу появления избытка свободного времени не только для себя, но и для сотрудников компаний. Так, большинство управленцев (82%) воспринимает дополнительное время, которое высвободится у сотрудников благодаря цифровизации, как возможность для инноваций, обучения и тимбилдинга. При этом лишь один из пяти топ-менеджеров (18%) опасается, что излишнее свободное время у сотрудников будет связано с многочисленными рисками и вызовами. Среди наиболее актуальных рисков респонденты назвали: снижение мотивации и профессиональных амбиций, рост напряженности в коллективе из-за неравномерной нагрузки, издержки на содержание сотрудников, не приносящих полной отдачи компании, снижение общей операционной эффективности компании, потерю лояльности сотрудников, усложнение системы оценки эффективности труда. Вопрос также предполагал множественный выбор вариантов ответов.

Методология исследования: В исследовании приняли участие топ-менеджеры более чем из 140 российских компаний в возрасте от 35 до 65 лет. Опрос проходил посредством электронного анкетирования с 29 сентября по 5 ноября 2025 г. Респондентам предлагалось выбрать один или несколько вариантов ответа из предложенного списка.

Сферы деятельности опрашиваемых организаций: ИT, медиа- и телекоммуникации, промышленность, нефтегазовая отрасль, профессиональные услуги, коммерческие банки, финансовый сектор, инвестиции и страхование, медицина и фармацевтика, строительство и девелопмент, транспорт и логистика, ритейл и потребительские товары (FMCG), торговля и потребительский сервис.