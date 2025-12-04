CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ГК Softline и холдинг «Цикада» заключили партнерское соглашение для реализации совместных технологических проектов

ГК Softline («Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и «Цикада», системный интегратор в сфере информационной и физической безопасности, заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на совместное продвижение решений в сфере кибербезопасности и защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.

В рамках сотрудничества компании намерены объединить усилия для реализации совместных крупных инфраструктурных проектов для заказчиков, где требуется комплекс решений, продуктов и компетенций.

«Это партнерство – закономерный шаг для двух лидеров ИТ-рынка. Объединяя компетенции «Цикады» в области защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, с масштабом, продуктовым портфелем и профессионализмом ГК Softline, мы создаем комплексное предложение для заказчиков. Наша совместная цель – реализация инфраструктурных проектов, где безопасность является абсолютным приоритетом», – сказал генеральный директор холдинга «Цикада» Александр Колосов.

«Практический опыт и актуальные вызовы в сфере информационной безопасности определяют ответственный и экспертный отбор отечественных решений, а также безусловное требование к бесшовности их внедрения и использования. На российском рынке ГК Softline обладает самым широким спектром продуктов и услуг, предназначенных для защиты информации. Наш комплексный подход объединяет собственную экспертизу с сильнейшими компетенциями партнеров, в том числе АО «Цикада». Это позволяет предоставлять оптимальные решения для защиты всего цифрового ландшафта заказчика, что исключает необходимость доработок и выгодно отличает нас от других игроков рынка», – сказал директор департамента ГК Softline Евгений Попов.

Компании уже начали работу над несколькими крупными проектами для государственных органов и силовых ведомств России. В рамках этих инициатив планируется внедрение передовых систем кибербезопасности, защищенных платформ для обмена данными и решений по обеспечению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Партнерство нацелено на значительное укрепление технологического суверенитета и безопасности ключевых отраслей страны.

