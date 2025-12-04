CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Контур» и «Дитрикс» представили совместное решение для риск-анализа сделок

В платформе «Дитрикс Периметр» теперь можно моментально оценивать риски при работе с контрагентами. Такая возможность появилась благодаря интеграции с «Контур.Фокусом». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Дитрикс Периметр» представляет собой программную оболочку, которая объединяет различные источники данных о контрагентах. Решение встраивается в текущие бизнес-процессы и автоматизирует работу служб экономической безопасности.

Готовый интеграционный модуль «Контур.Фокуса» и «Дитрикс Периметр» предназначен для глубокой проверки контрагента и решения ключевых задач экономической безопасности в едином пространстве. Платформа позволяет проводить оценку рисков по единым стандартам, упрощает и ускоряет массовые проверки контрагентов. В едином интерфейсе пользователям доступны десятки отчетов и графиков – от детальной проверки контрагента до сводной аналитики по всем подразделениям компании. С помощью рисковых моделей «Дитрикс.AI» можно анализировать ретро-данные и прогнозировать будущие показатели, что значительно упрощает принятие решений.

Модуль ориентирован на крупный бизнес с большими объемами проверок, особенно на компании с распределенной структурой – строительные холдинги, машиностроительные и добывающие предприятия, крупные сервисные организации.

Андрей Родин, генеральный директор ООО «Дитрикс»: «Главный результат стратегического партнерства «Контур.Фокуса» и «Дитрикс» – это значительное повышение качества риск-анализа при работе с бизнес-партнерами. Мы объединили наши возможности, чтобы обеспечить клиентам быстрый доступ к полным данным о контрагентах из официальных источников даже при обработке тысяч запросов. Это позволило повысить скорость и точность расчетов риск-моделей: теперь клиенты могут не просто реагировать на угрозы, а прогнозировать и минимизировать финансовые, репутационные и правовые риски».

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Совместное решение «Контур.Фокуса» и «Дитрикс» объединяет разрозненные процессы по риск-анализу сделок в целостную систему. Это обеспечивает согласованность действий, повышает обоснованность управленческих решений и создает основу для прозрачных процессов, необходимых для устойчивой безопасности компании».

