CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

«Сбер» удваивает охват бесплатной программы повышения квалификации преподавателей в России

«Сбер» сообщил о том, что переводит летнюю цифровую школу для преподавателей на круглогодичный формат. В 2026 г. программа охватит 4 тыс. преподавателей вузов и колледжей по всей стране — вдвое больше, чем в 2025 г. Более миллиона студентов по всей России получают знания от выпускников школы.

Ключевым изменением программы в 2026 г. будет то, что преподаватели смогут учиться в течение всего года, а не только летом. Программы будут включать онлайн-курсы на платформе «СберУниверситета», синхронное обучение от сотрудников «Сбера», которое дополнит курсы примерами использования технологий в бизнесе, и готовые учебные материалы, которые преподаватели смогут использовать в своих программах обучения студентов в университетах и колледжах. Это позволит масштабировать доступ к современным образовательным практиками и технологиям для преподавателей по всей России.

Главный акцент программы 2026 г. — искусственный интеллект как инструмент трансформации образования. «Сбер», активно развивающий ИИ-технологии, поделится с преподавателями практическим опытом их применения: от интеграции GigaChat в преподавание до использования готовых бизнес-кейсов «Сбера» на занятиях со студентами. Всё обучение построено на реальных задачах «Сбера» — преподаватели получают работающие инструменты и бизнес-кейсы, которые можно сразу использовать в работе со студентами.

Программа охватывает весь спектр современных компетенций: от технических направлений — науки о данных, разработки, машинного обучения — до мягких навыков, устойчивого развития и продуктового дизайна. После успешного завершения обучения выдаются удостоверения о повышении квалификации от «СберУниверситета», а участникам открывается постоянный доступ к библиотеке образовательных курсов и материалов «Сбера».

Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель дирекции академических партнёрств «Сбера», сказала: «Мы создаем условия, чтобы преподаватели могли сосредоточиться на главном — живом общении и творчестве, используя современные технологии как помощников. Летняя цифровая школа становится всесезонной, чтобы поддержка была доступна в любой момент, когда она действительно нужна».

Наталья Осипчук, генеральный директор корпоративного университета Сбербанка, отметила: «Одна из задач «СберУниверситета» — быть надежным партнёром академического сообщества, делясь накопленным опытом и экспертизой «Сбера». Цифровая школа — проект, который позволяет реализовывать эту амбицию».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?

Хакеры раскрыли данные 117 боевиков ВСУ, причастных к атакам на танкеры и международные предприятия ТЭК в Черном море

Тимофей Абраменко, «Ростелеком»: Попытки автоматизировать хаос никогда не дают результата

«Это сущий лабиринт». SAP запутала клиентов новой системой лицензирования, пользователи в бешенстве

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

Глава департамента конкурентной политики Москвы объяснил, как резко снизить закупочные цены за счет цифровизации и ИИ

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще