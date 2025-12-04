«Сбер» удваивает охват бесплатной программы повышения квалификации преподавателей в России

«Сбер» сообщил о том, что переводит летнюю цифровую школу для преподавателей на круглогодичный формат. В 2026 г. программа охватит 4 тыс. преподавателей вузов и колледжей по всей стране — вдвое больше, чем в 2025 г. Более миллиона студентов по всей России получают знания от выпускников школы.

Ключевым изменением программы в 2026 г. будет то, что преподаватели смогут учиться в течение всего года, а не только летом. Программы будут включать онлайн-курсы на платформе «СберУниверситета», синхронное обучение от сотрудников «Сбера», которое дополнит курсы примерами использования технологий в бизнесе, и готовые учебные материалы, которые преподаватели смогут использовать в своих программах обучения студентов в университетах и колледжах. Это позволит масштабировать доступ к современным образовательным практиками и технологиям для преподавателей по всей России.

Главный акцент программы 2026 г. — искусственный интеллект как инструмент трансформации образования. «Сбер», активно развивающий ИИ-технологии, поделится с преподавателями практическим опытом их применения: от интеграции GigaChat в преподавание до использования готовых бизнес-кейсов «Сбера» на занятиях со студентами. Всё обучение построено на реальных задачах «Сбера» — преподаватели получают работающие инструменты и бизнес-кейсы, которые можно сразу использовать в работе со студентами.

Программа охватывает весь спектр современных компетенций: от технических направлений — науки о данных, разработки, машинного обучения — до мягких навыков, устойчивого развития и продуктового дизайна. После успешного завершения обучения выдаются удостоверения о повышении квалификации от «СберУниверситета», а участникам открывается постоянный доступ к библиотеке образовательных курсов и материалов «Сбера».

Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель дирекции академических партнёрств «Сбера», сказала: «Мы создаем условия, чтобы преподаватели могли сосредоточиться на главном — живом общении и творчестве, используя современные технологии как помощников. Летняя цифровая школа становится всесезонной, чтобы поддержка была доступна в любой момент, когда она действительно нужна».

Наталья Осипчук, генеральный директор корпоративного университета Сбербанка, отметила: «Одна из задач «СберУниверситета» — быть надежным партнёром академического сообщества, делясь накопленным опытом и экспертизой «Сбера». Цифровая школа — проект, который позволяет реализовывать эту амбицию».