Традиция прощания с коллегами в последний день работы ближе молодежи

SuperJob изучил традиции прощания увольняющихся с коллективом. В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны, имеющих опыт увольнения с работы. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Чаще всего, покидая компанию, россияне прощаются с сослуживцами только устно (47%). 27% приносят на работу угощения для коллег, причем такая форма прощания становится все более популярной. Такие форматы, как прощальная вечеринка или поход в бар (5%) либо прощальное письмо (4%), являются скорее исключением. Уходит из компании, не прощаясь, каждый четвертый (26%).

Мужчины значительно чаще женщин ограничиваются исключительно устным прощанием (53 и 42% соответственно). Россиянки, в свою очередь, чаще угощают коллег в свой последний рабочий день (29% против 24% среди мужчин) и организовывают прощальные посиделки в кафе или походы в бар (7% против 3% среди мужчин).

Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, угощает коллег (30%) и реже всего уходит без прощания (22%). Покидают работодателя по-английски чаще всего 35—45-летние: такая модель поведения свойственна каждому третьему.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 394. Время проведения: 26 ноября — 2 декабря 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее опыт увольнения с работы. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

