Центр инноваций «Ланит» и МИСИС объявили о старте образовательного партнерства

Центр инноваций «Ланит» и Московский институт стали и сплавов начинают сотрудничество в сфере обучения. Онлайн-курс Lanit Product Manager, созданный экспертами «Ланит», доступен студентам самых разных направлений — от прикладной математики, информатики и лингвистики до материаловедения и наноэлектроники.

Инициатива направлена на популяризацию продуктового подхода и базируется на примерах из реальной практики бизнеса.

Курс Lanit Product Manager стал результатом шестилетней работы центра инноваций «Ланит» и максимально ориентирован на практику. Кроме освоения теории студенты выполняют тренинговые задания, по результатам которых профессиональные эксперты дают индивидуальные рекомендации.

Сейчас курс проходят первые 20 студентов.

Георгий Осипов, руководитель центра инноваций «Ланит», сказал: «Мы сокращаем дистанцию между вузом и бизнесом. Наш курс — это мост, по которому самые мотивированные студенты МИСИС могут пройти прямо в мир реального продакт-менеджмента. Мы делимся не теорией, а опытом, который уже доказал свою эффективность в «Ланит». Это шанс для студентов получить прикладные навыки, с которыми они стартуют в профессии и будут создавать востребованные IT-продукты уже в начале своего пути».

Елена Шафоростова, директор центра карьеры и практической подготовки университета МИСИС, отметила: «Совместно с компанией «Ланит» даем возможность студентам прокачать свои навыки и погрузиться в реальные кейсы продакт-менеджмента. Для многих ребят это станет первой серьезной возможностью на практике увидеть, как создаются ИТ-продукты в одной из сильнейших команд на рынке труда. Решение реальных практических кейсов помогает осознанного погрузиться в профессию и построить свою карьеру».

