Урок «Яндекса» о нейросетях собрал больше миллиона школьников с момента выхода

Свыше миллиона школьников приняли участие в уроке «Яндекса» о нейросетях — он вышел 24 ноября на платформе образовательного проекта «Урок цифры». На первой неделе лидерами по числу участников стали Белгородская, Оренбургская области и Чеченская республика. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Мы проходили урок с восьмыми классами. Понравилось, что сложные понятия объясняются просто и наглядно. Все части урока от теории до практики связаны одной сюжетной линией — это помогает детям удерживать внимание и ничего не упустить. Особый интерес у них вызвал интерактивный тренажёр — все с увлечением прокачивали своих ИИ-ассистентов и делились друг с другом результатами», — сказал Евгений Калинин, учитель информатики школы «Алгоритм Успеха» в Белгороде.

Тема урока в этом году — эволюция нейросетей и цифровая безопасность. В нем рассказывается, как устроены ИИ-ассистенты и какие бывают нейросети: от первых языковых моделей до систем, которые работают одновременно с текстом, изображениями и звуком. С помощью интерактивного тренажёра школьники в игровой форме развивают собственного ИИ-помощника: учат его генерировать текст, решать математические задачи и исправлять ошибки. Выполнять задания тренажёра помогает нейросеть «Алиса AI» — она играет роль наставника и объясняет сложные понятия простыми словами. Задания урока разделены на три уровня сложности: для младших, средних и старших классов.

Отдельный блок урока посвящен цифровой безопасности. Он рассказывает о правилах безопасного поведения в сети и помогает научиться анализировать и критически воспринимать информацию. Например, школьники узнают, как определить «галлюцинации» нейросети и по каким признакам можно распознать дипфейки — поддельные видео, изображения или аудиозаписи.

