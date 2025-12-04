CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Wildberries заинтересована в развитии товарооборота между Россией и Индией

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) изучает экспортные модели товарооборота между Россией и Индией и считает индийский рынок перспективным для экспорта российских товаров. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

«Сейчас мы в стадии предварительного изучения подходов как к экспортным моделям, включая B2B для российских производителей на индийских комплектующих и компонентах, так и импорта товаров из стран нашего присутствия в Индию», – сказал главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян.

Он выразил уверенность, что при поддержке государства и с использованием гибких цифровых механизмов, можно выйти на новый уровень взаимовыгодной торговли между странами.

«Общение идет как с индийскими, так и с российскими компаниями, которые готовы поддержать выход индийских товаров в страны нашего присутствия», – сказал Роберт Мирзоян.

РВБ открыта к предложениям от индийского бизнеса и готова обеспечить рынок сбыта востребованной индийской продукции в странах присутствия.

Роберт Мирзоян напомнил, что 3 декабря 2025 г. на Wildberries появился раздел «Сделано в Индии», в котором представлены товары индийского производства от отечественных поставщиков.

«Индийский рынок для нас – перспективный. Уже сейчас мы видим востребованность продукции из Индии у покупателей. Российские продавцы активно закупают товар индийского производства и выставляют его на нашей платформе. Для продвижения этой категории мы запустили витрину «Сделано в Индии». Ожидаем, что общие продажи индийских товаров составят более 136 млн долларов за 2025 г.», – сказал главный исполнительный директор РВБ.

