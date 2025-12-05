В 2025 году 90% соискателей успешно прошли испытательный срок на новой работе

Исследование hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, показывает: 90% кандидатов, вышедших на новое место работы в 2025 г., успешно преодолели испытательный срок и остались в компании. Поддержка от работодателя на старте, продуманная адаптация и навыкоцентричный подход помогают сотрудникам увереннее вливаться в команду и осваивать новые роли. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

По данным опроса, в большинстве (64%) компаний доля специалистов, не прошедших испытательный срок, составляет менее 10%. Остальные 90% успешно продолжили сотрудничество. Еще 22% работодателей сообщили, что доля уволившихся в первые три месяца после трудоустройства находится в пределах 30%. И лишь 7% компаний в 2025 г. столкнулись с тем, что в течение «пробного периода» их покидали более трети принятых новичков.

«Навыкоцентричный подход — подбор специалистов по конкретным навыкам и умениям — позволяет точнее определить необходимые компетенции и способствует более быстрому вхождению в роль. На фоне дефицита кадров бизнес стал внимательнее относиться к адаптации новых работников и создавать более комфортные условия для старта. Не случайно среди причин, по которым сотрудники увольнялись на испытательном сроке, реже всего фигурируют разочарование в корпоративной культуре (15%), недопонимание с коллективом (21%) и график (22%). Чаще всего уход связан с тем, что новичку просто не понравились задачи и обязанности (67%)», — отметила Мария Игнатова, руководитель направления исследований hh.ru.

Как правило, рекрутер уже на собеседовании может определить, что новый сотрудник успешно адаптируется. 53% опрошенных работодателей считают хорошим признаком совпадение ценностей кандидата и организации — это один из самых надежных индикаторов долгосрочной работы. Также 53% уверены, что редкая смена позиций отражает склонность осознанно выбирать соискателя и повышает вероятность того, что он задержится в компании. 51% рекрутеров отмечают, что обычно такой кандидат четко понимает свои цели и желания. 45% среди позитивных сигналов называют проживание соискателя неподалеку от места работы, а 36% — уверенность и быстрое принятие решения о выходе в компанию.

Случаи ухода новичков на испытательном сроке в 2025 г. в большинстве компаний были единичными. 67% рекрутеров сообщили, что до конца «пробного периода» кандидаты обычно не доходят, если обязанности или формат работы не совпали с тем, чего они ожидали. 50% компаний сталкивались с ситуацией, когда новички уходили, понимая, что пока не справляются с нагрузкой. Также 41% работодателей хотя бы однажды теряли недавно принятых специалистов из-за конкуренции с другими компаниями: решающим становилось более привлекательное предложение со стороны. 33% работодателей упомянули неудовлетворенность уровнем зарплаты, и еще столько же — сложности во взаимодействии с руководителем.

Сегодня соискатели подходят к трудоустройству крайне внимательно и осознанно, оценивая как требования и обязанности, так и коллектив. Если работа пришлась не по душе или не оправдала исходные ожидания, то специалисты предпочитают не задерживаться на позиции и вновь уходят в «открытый поиск».