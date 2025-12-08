Каршеринг BelkaCar объявил финансовые результаты за 9 месяцев 2025 года

За 9 месяцев 2025 г. выручка каршеринга BelkaCar выросла на 54,7% – до 4,6 млрд руб. против 3,0 млрд руб. годом ранее. Прибыль от продаж увеличилась почти в 4 раза (в 3,7x), достигнув 797 млн руб. (против 216 млн руб. за 9 месяцев 2024 г.).

Рентабельность по EBITDA выросла до 52,9% против 35% годом ранее. Абсолютное значение EBITDA более чем удвоилось, составив 2,5 млрд руб. (рост на 135,5%). Чистый убыток сократился на 79,2% – до 108 млн руб.

Представленные результаты демонстрируют эффективность стратегии, сфокусированной на масштабировании высокомаржинальных направлений и строгом контроле над издержками. Такой подход позволил значительно укрепить финансовую устойчивость компании: коэффициент Чистый долг/EBITDA снизился до 3,1x по сравнению с 5,8x на конец 2024 г.

В 2025 г. среднемесячный размер автопарка BelkaCar составляет около 6 тыс. автомобилей, без серьезных изменений по сравнению с предыдущими периодами. К концу 2024 г. компания значительно нарастила число автомобилей и в течение 2025 г. продолжила модернизацию и обновление парка, оставляя в парке автомобили с положительной юнит-экономикой.

BelkaCar продолжает наращивать выручку от основной и сопутствующей деятельности на один эффективный автомобиль до 1,2 млн руб. в год, по сравнению с 890 тыс. руб. в 2024 г., и сохраняет позиции одной из самых эффективных компаний на рынке каршеринга и аренды автомобилей.

В 2025 г. компания сосредоточилась на повышении операционной эффективности – макроэкономическая неопределённость и высокая ключевая ставка, продолжающееся обновление автопарка и отдельные проблемы с доступом к мобильной связи в некоторых регионах оказали влияние на финансовые результаты, однако курс компании на операционную эффективность позволил значительно сократить негативные эффекты.

В 2025 г. BelkaCar расширила модельный ряд автопарка и добавила уникальные для рынка каршеринга хэтчбэки Solaris KRX. Предшественница модели – Kia Rio X – хорошо зарекомендовала себя в каршеринге и много лет лидировала в топе пользовательских симпатий. Горожане тепло приняли новинку.

За счет цифровизации обслуживающих процессов удалось удержать время, затрачиваемое на сервисное обслуживание, на наименьшем среди конкурентов уровне. В приложении появились новые функции, которые облегчают поиск и бронирование автомобиля в условиях перебоев в работе мобильной связи: Bluetooth-двери, поиск авто по фото, избранный адрес и другие.

Также BelkaCar сохраняет фокус на продвижение локального туризма – несколько лет развивает проект «Умные путешествия». Задача проекта — показать Россию за пределами стандартных туристических маршрутов. В сотрудничестве с локальными экспертами сервис рассказывает о «скрытых жемчужинах»: аутентичных местах, ремесленных мастерских и природных памятниках, которых нет в обычных путеводителях. В поддержку проекта компания добавила возможность путешествия между городами присутствия сервиса, а также запустила рентал-тариф «Долгие аренды» в Санкт-Петербурге.

В 2026 г. BelkaCar планирует сохранить фокус на повышении эффективности и росте утилизации автопарка с ростом автопарка в наиболее финансово-интересных регионах. Компания намерена усилить присутствие в стратегически важных регионах – Москве, Сочи и Санкт-Петербурге, и укрепить лидерские позиции на рынке.