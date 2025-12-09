Исследование «Литрес» и «Сетки»: 62% российских топ-менеджеров стали больше зарабатывать благодаря чтению книг

Книжный сервис «Литрес» и социальная сеть для нетворкинга «Сетка» провели исследование и выяснили как профессиональная сфера, должность и уровень дохода россиян соотносятся с их литературными предпочтениями. Согласно результатам, большинство поклонников литературы — среди специалистов в сфере маркетинга, рекламы и PR, а больше всего читают руководители департаментов — среди них самый высокий процент тех, кто осиливает пять-шесть книг в месяц (15%). Чтение способствует росту и в должности, и в доходе — так ответили более 62% руководителей департаментов и топ-менеджеров. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Книжный сервис «Литрес» и социальная сеть для нетворкинга «Сетка» провели исследование и выяснили, как профессиональная сфера, должность и уровень дохода россиян соотносятся с их литературными предпочтениями. По данным опроса, самыми читающими сотрудниками российских компаний оказались специалисты в сфере маркетинга, рекламы и PR — 81% представителей индустрии отметили, что любят проводить время за книгой. На втором месте — представители сферы науки и образования (79%), на третьем — юристы (73%). Среди специалистов разных грейдов больше всего читают представители руководящих должностей: руководители департаментов (82%), руководители отделов (70%) и топ-менеджеры (70%). Начинающие специалисты на позициях junior или «стажер» тоже неравнодушны к литературе — среди них читают 62% опрошенных.

Как показали результаты исследования, любимый жанр опрошенных россиян — классическая литература. Она лидирует в рейтинге предпочтений у представителей практически всех специальностей. Исключение составляют несколько индустрий: любимый жанр сотрудников сферы транспорта, логистики и перевозок — детективы (52%), специалистов по управлению персоналом — книги по психологии (50%), а представителей туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса — приключения и также детективы, по 45% соответственно. Респонденты разных должностей также единодушно назвали классическую литературу любимым жанром. Однако среди топ-менеджеров первое место с ней разделила бизнес-литература (41%).

В основном работающие респонденты успевают прочитать одну-две книги в месяц (54%). Три-четыре книги осваивают 15% респондентов, пять и более — 9%. Чуть больше времени чтению уделяют специалисты в сфере науки и образования: 30% из них могут ознакомиться с тремя-четырьмя книгами в месяц, 12% опрошенных — с пятью и более. В рейтинге по грейдам самым читающим сегментом опрошенных стали руководители департаментов. Среди них больше всего тех, кто успевает прочитать более пяти книг в месяц (18%).

Работающим россиянам непросто найти минуту на чтение, однако 59% опрошенных стараются выделять время перед сном. 51% респондентов читают по выходным, 39% — в дороге, 19% — короткими сессиями между рабочими задачами, а 17% — слушают аудиокниги параллельно рабочим задачам или личным делам.

57% респондентов уверены, что качественная литература в достаточном объеме влияет на карьерный рост и уровень дохода. Более склонны разделять это мнение управленцы — 72% руководителей департаментов и 69% топ-менеджеров. Также, чем выше занимаемая должность, тем больше респондентов из этого сегмента подтвердили, что чтение помогло их росту в должности и в доходе — об этом сообщили 67% руководителей департаментов и 62% топ-менеджеров. Менее опытные респонденты отмечают, что книги пока не повлияли на их карьерное развитие. Так ответили 81% младших специалистов, 66% специалистов уровня middle, 58% главных экспертов (senior) и 51% руководителей отделов.

Хотя респондентам, достигшим топовых позиций, чтение действительно помогло на карьерном пути, они разделяют мнение большинства опрошенных о том, что литература — лишь частичная альтернатива тренингам и курсам повышения квалификации. Эти инструменты работают комплексно — утверждают 65% опрошенных. Больше всего сотрудников, уверенных в том, что книги могут полностью заменить дополнительное образование, среди топ-менеджеров (22%) — по уровню должности и среди специалистов в сфере производства и сервисного обслуживания (21%) — по сфере занятости.

В топ-3 книг, которые помогли россиянам стать эффективнее в работе, вошли произведения по саморазвитию и личностному росту. Первое место в рейтинге разделили «45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя» Максима Батырева и «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. На втором и третьем месте — «7 навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови и «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» Дейла Карнеги соответственно. В топ-5 книг, повлиявших на профессиональный подход россиян, также вошла художественная литература — романы «Мартин Иден» Джека Лондона и «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл.

В топ книг, которые рекомендуют топ-менеджеры входят «7 навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови, «Цель» и «Теория ограничений» Элияху Голдрат, «Бедный папа, богатый папа» Роберт а Кийосаки, «Джедайские техники» Максима Дорофеев, «Лидер и племя» Девида Логана и «Не рычите на собаку» Карена Прайора. Среди художественной литературы руководители упоминают «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, трилогию Теодора Драйзера – «Финансист», «Титан», «Стоик», «Идиота» Федора Достоевского.