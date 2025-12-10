Аналитики hh.ru выявили рост предлагаемых зарплат для специалистов с навыками в области робототехники на 14%

Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировала рынок труда для специалистов в области робототехники. Анализ выявил позитивную динамику зарплатных предложений, что свидетельствует о повышении ценности их навыков. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

За 11 месяцев 2025 г. медианное зарплатное предложение для специалистов с навыками в области робототехники по России составило 79 700 руб., что на 14% выше показателя за аналогичный период 2024 г. (70 100 руб). Рост затронул не только столичный регион, но и значительную часть субъектов России, что указывает на востребованность сотрудников, готовых вести высокотехнологичные проекты в стране.

Регионы-лидеры по росту медианы (сравнение январь-ноябрь 2025 г. к 2024 г.): Москва: +19% (со 100 000 до 119 100 руб.); Свердловская область: +46% (с 60 000 до 87 800 руб.); Республика Татарстан: +37% (с 73 600 до 100 600 руб.); Челябинская область: +27% (с 70 000 до 89 000 руб.); Московская область: +44% (с 62 000 до 89 300 руб.); Новосибирская область: +67% (с 60 000 до 100 000 руб.).

Параллельно с ростом зарплатных предложений в некоторых регионах зафиксирован и рост числа вакансий. В Ленинградской области рост предложений работы для специалистов с навыками робототехники вырос в 2,5 раза, в Приморском крае — на 63%, в Ростовской области — на 8%.

При этом ожидаемый заработок россиян с навыками в области робототехники выше предлагаемой зарплаты на 25% (100 000 руб.). Робототехника — область, требующая глубоких междисциплинарных знаний. Специалисты с такими навыками востребованы, поэтому ожидают зарплату, сопоставимую с верхними квартилями рыночного распределения.

«Рост зарплатных предложений для специалистов, которые разбираются в области робототехники и имеют соответствующие компетенции, носит не точечный, а системный характер, что подтверждается динамикой в регионах-лидерах. Интересно, что ожидания самих специалистов опережают растущие предложения — соискатели оценивают свою стоимость на четверть выше медианного предложения. Это говорит о том, что компаниям для привлечения лучших кадров придется либо еще активнее корректировать зарплатные вилки, либо предлагать уникальные нематериальные условия», — сказала Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Подборка наиболее высокооплачиваемых вакансий для специалистов в области робототехники: ведущий робототехник, от 350 000 руб., Москва; преподаватель в клуб робототехники, от 200 000 руб. до вычета налогов, Москва; инженер-программист, от 100 000 до 200 000 руб. на руки, Екатеринбург; fullstack-разработчик, от 173 000 руб. до вычета налогов, Санкт-Петербург; преподаватель робототехники, от 157 500 руб. до вычета налогов, Елабуга.