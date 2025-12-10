Делобанк: женщины-предприниматели в 2025 г. перестали «строить» и занялись красотой и ИT

В 2025 г. российские женщины, открывающие собственное дело, пересмотрели свои бизнес-планы: если в 2024 г. они чаще открывали бизнес в строительстве и оптовой торговле, то теперь лидируют интернет-продажи, ИT-разработка, дизайн и индустрия красоты. Такую смену интересов выявило исследование Делобанка, проведенное на основе анализа собственной клиентской базы. Эксперты банка связывают этот тренд со способностью женщин-предпринимателей быстро занимать рыночные ниши, освобождающиеся в меняющейся экономике. Об этом CNews сообщили представители Делобанка.

Исследование подготовлено Делобанком на основе агрегированной и обезличенной информации по клиентской базе данных с привлечением внутренних и внешних источников.

Портрет средней российской предпринимательницы, согласно исследованию, сегодня выглядит следующим образом: это женщина 35 лет, которая с большой вероятностью (в 63% случаев) начнет с оформления статуса индивидуального предпринимателя (ИП), а не с создания юридического лица. Географически бизнес-активность сконцентрирована вокруг крупных экономических центров.

Абсолютным лидером по числу регистраций остается Москва — на столицу приходится 13,39% новых предприятий под женским руководством. За ней с заметным отрывом следуют Свердловская (11,06%) и Калужская (6,11%) области, Самарская область (5,53%) и Санкт-Петербург (5,24%). Примечательна и сезонная динамика: чаще всего решиться на открытие своего дела женщины предпочитают весной — почти 10% всех регистраций приходится на март. Второй и третий пики активности наблюдаются в середине и конце лета — в июле и сентябре.

Наиболее показательна эволюция отраслевых предпочтений. Агрегированные данные за несколько лет показывают, что самой популярной сферой для женщин по-прежнему остается строительство — на него приходится более половины всех проектов (52%). Однако если смотреть на динамику последних двух лет, становится очевиден резкий поворот.

В 2024 г. в топ-5 входили неспециализированная оптовая торговля, Интернет-торговля, автомобильные грузоперевозки, электромонтажные работы и строительство зданий. Уже к 2025 г. картина сменилась кардинально: на первые роли вышли розничная онлайн-торговля, торговля в неспециализированных магазинах, услуги парикмахерских и салонов красоты, разработка компьютерного программного обеспечения и дизайн. Этот сдвиг говорит о переходе от капиталоемких и инфраструктурных проектов к бизнесам, ориентированным на цифровые технологии и прямое взаимодействие с конечным потребителем.

«Доля женщин в бизнесе стабильно держится на уровне 40% уже пять лет, и в перспективе мы ожидаем ее роста, — сказал директор Делобанка Максим Святовцев. — Причем мы видим не просто количественную стабильность, а качественный скачок. В последние годы женщины особенно успешно занимают ниши, которые раньше были за иностранными производителями. Они запускают свои бренды одежды, налаживают производство косметики и уверенно конкурируют в сфере информационных технологий. Это демонстрирует их высокую адаптивность и умение видеть новые возможности там, где другие видят только риски».

Финансовое поведение предпринимательниц также отражает зрелость их подходов. В банке они чаще всего открывают депозиты для сбережения капитала, подключают расчетно-кассовое обслуживание для ежедневных операций и берут кредиты на развитие.