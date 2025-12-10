«Контур» запустил интеграцию КЭДО и «Экстерна»

«Контур» связал отчетность и кадровый электронный документооборот. Теперь организации могут приглашать сотрудников из справочника «Экстерна» в «Контур.КЭДО». Функциональность появилась у пользователей с доступом к спискам в обоих сервисах. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Интеграция экономит время пользователям, которые совмещают кадровые и бухгалтерские задачи: ведут отчетность в «Экстерне» и кадровый учет в КЭДО. В России 2,3 млн организаций и предпринимателей пользуются «Экстерном». Связка с КЭДО для них — логичный шаг в цифровизации процессов и важный элемент экосистемы для бизнеса.

Теперь можно в два клика пригласить нужных сотрудников к электронному кадровому документообороту — без переключения между системами и риска опечаток. Если у пользователя есть доступ к списку сотрудников в «Экстерне», КЭДО может использовать эти данные при приглашении. Администратор выбирает работника, и сведения о нем автоматически переносятся из «Экстерна». Сотрудник появляется в КЭДО, а специалисту не приходится с нуля заполнять карточки и сверять информацию.

Иван Лобов, руководитель проекта «Контур.КЭДО»: «Мы стремимся, чтобы сервисы «Контура» работали для пользователя как единая экосистема. Интеграция КЭДО и «Экстерна» — шаг в эту сторону. Она избавляет от рутины при работе с данными сотрудников и ускоряет внедрение электронного кадрового документооборота в компаниях любого размера. Рассчитываем, что связка с отчетностью сделает технологию КЭДО популярнее».

Интеграция стала первой точкой соединения сервисов для кадровиков и бухгалтеров. Команды продуктов продолжат развивать обмен данными, чтобы работа с документами была удобнее, быстрее и прозрачнее.

Мария Ильченко, менеджер по развитию сервиса «Контур.Экстерн»: «Законодательство часто меняется, к работе бухгалтеров и кадровиков предъявляется все больше требований. В этих условиях важно ускорять процессы, которые отнимают время и требуют тщательной проверки данных. Мы постоянно находимся в поиске таких подпроцессов, где продукты «Контура» могли бы автоматизировать ручные операции наших пользователей. Интеграция между «Экстерном» и КЭДО — одно из важных направлений развития для эффективного ведения бизнеса.