Стратегическое планирование: как крупнейшие компании выстраивают ИТ-бюджет

По данным совместного исследования Ассоциации КП ПОО и аналитического портала «ИТ-инфраструктура», в первом полугодии 2025 г. количество закупок инфраструктурных решений российского производства среди 800 российских компаний из различных отраслей экономики России колеблется в районе 30% от общего количества. Темпы импортозамещения носят умеренный характер, так как основные потребности игроки уже закрыли. И сейчас компании выстраивают баланс между процессами перехода на отечественные ИТ-продукты и развитием собственных продуктов. Об этом CNews сообщили представители портала «ИТ-инфраструктура».

Аналитика ИТ-рынка собрана в «Технологическом гиде АКПО» – комплексном исследовании, объединяющем качественные и количественные данные: экспертные интервью представителей крупного бизнеса – учредителей и членов Ассоциации КП ПОО – и статистику по данным открытых закупок. Для формирования выводов о закупочной активности игроков рынка аналитики портала «ИТ-инфраструктура» изучили порядка 3 000 тендеров 800 российских компаний с выручкой от 10 млрд руб. и до более 500 млрд руб. за первое полугодие 2025 г. После чего данные сравнили с показателями аналогичного периода 2024 г. Полученная аналитика дополнила и наглядно проиллюстрировала экспертные мнения ИТ-лидеров Ассоциации по вызовам, стоящим перед ИТ-отраслью.

«С 2025 г. Ассоциация активно развивает аналитическое направление, расширяя экспертизу для решения актуальных задач, стоящих перед ИТ-отраслью. На форуме «Цифровые решения» мы презентовали первый выпуск «Технологического гида АКПО». При подготовке мы изучили большой объем аналитики и трендбуков, выявили ряд острых вопросов, которые сейчас в центре внимания ИТ-сообщества, а также обратились к популярным технологическим трендам в России и мире. Мы получили две части гида, где одна – посвящена вызовам, а другая - трендам, которые сопровождаются мнениями ИТ-лидеров, собранными в одном месте, что стало нашей отличительной чертой», – сказала Рената Абдулина, председатель Ассоциации КП ПОО.

Первый вызов — умеренные темпы импортозамещения. По данным портала «ИТ-инфраструктура», в первом полугодии 2025 г. в нефтегазохимическом комплексе не менее 32% тендеров предполагают закупку отечественных программных и аппаратных решений. В финансовом секторе этот показатель достигает не менее 33%. В конкурсной документации указанных проектов напрямую фигурируют российские вендоры, однако реальная доля таких закупок может быть выше: часть документов остается недоступной либо не содержит подробных сведений о поставщиках.

Для сравнения, в сфере торговли лишь около 8% тендеров ориентированы на российские решения. Это подтверждает различие мотивации: в регулируемых отраслях импортозамещение во многом определяется государственными требованиями, тогда как в рыночных сегментах бизнес по-прежнему руководствуется показателями совокупной стоимости владения (TCO) и уровнем зрелости технологий. Вместе с тем крупнейшие игроки рынка уже в значительной степени закрыли потребности в замещении зарубежных решений, поскольку этот процесс продолжается у них на протяжении нескольких лет. По оценкам ИТ-директоров компаний — участников Ассоциации КП ПОО, импортозамещение не должно сводиться к механическому копированию: его рассматривают как возможность для совершенствования бизнес-процессов и повышения качества пользовательского опыта.

Второй ключевой вызов — перераспределение ИТ-бюджетов в пользу направлений с измеримой и прогнозируемой отдачей. В первом полугодии 2025 г. компании с выручкой свыше 200 млрд руб. сократили закупки серверной инфраструктуры примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. тогда как в сегменте с оборотом 30–200 млрд руб. прирост составил менее 1%. На динамику также существенно повлияла стоимость заемного финансирования: ключевая ставка Банка России в 2025 г. на момент формирования исследования составляет 16,5% годовых после достижения пикового значения в 21%. Это усиливает требования к окупаемости проектов и сокращает горизонт инвестиционного планирования до одного–двух бюджетных циклов.

Одновременно в финансовом секторе наблюдается опережающая динамика: крупнейшие организации с выручкой 200–500 млрд руб. увеличили количество тендеров на решения для ИТ-инфраструктуры в 2,7 раза. Такая активность обусловлена ролью российских банков как флагманов внедрения технологий искусственного интеллекта и, как следствие, ростом инвестиций в инфраструктуру для высоконагруженных вычислений и работы с большими языковыми моделями (LLM).

«Оптимизация расходов не означает сокращение инвестиций, а отражает переход к более рациональному распределению ресурсов. Бизнес перераспределяет бюджеты в пользу направлений с измеримой отдачей, при этом сворачивая непрофильные и поддерживающие инициативы. Экономическая эффективность становится не ограничением, а инструментом для приоритизации технологического развития», — отметила Елена Ляховицкая, советник по развитию АНО «Исследовательский центр «ИТ-Атлас».

Третий вызов — переход к гибридной модели управления ИТ-экспертизой. Крупные компании сохраняют внутри организации критические компетенции и знания, одновременно усиливая привлечение внешних подрядчиков для задач внедрения, интеграции и модернизации решений. По данным портала «ИТ-инфраструктура», около 30% всех ИТ-закупок в российских компаниях сегодня приходится на сложные услуги, не связанные с техподдержкой. Этот сдвиг отражает стремление бизнеса ускорять реализацию проектов, масштабировать решения и снижать риски за счет комбинации внутренней экспертизы и внешних ресурсов.